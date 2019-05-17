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Şanslı müşteriye, şişeler karışınca yaklaşık 35 bin liralık bir şarap servis edildi

İngiltere'de bir restoranda, kırmızı şarap sipariş edilen bir masaya yanlışıkla 4,500 sterlin değerinde bir şişe servis edildi.

17 Mayıs 2019 Cuma 09:40
Şanslı müşteriye, şişeler karışınca yaklaşık 35 bin liralık bir şarap servis edildi
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Manchester'daki Hawksmoor isimli restoranın işletmecileri, yapılan hatayı ancak şişe bittikten sonra fark etti.

İsmi açıklanmayan müşterinin ısmarladığı şişenin ise 260 sterlin değerinde bir Fransız şarabı olduğu açıklandı.

Yalnızca 500 adet üretilen 2001 mahsulü Chateau le Pin Pomerol isimli şarabı servis eden garson da yaşadığı "dehşete" karşın işine devam ediyor.

Twitter üzerinden yapılan karışıklığı sosyal medya kullanıcılarına duyuran restoran, esprili bir dille, şarabı içen müşteriye ayrı, servis eden çalışana ayrı bir mesaj verdi.

Yapılan paylaşımda, "4500 sterlin değerindeki 2001 mahsulü Chateau le Pin Pomerol içen müşterimize, umarımız geceniz güzel geçmiştir, diyoruz. Şarabı hata ile servis eden çalışanımıza da mesajımız var; enseyi karartma, böyle hatalar olur, biz seni seviyoruz" denildi.

Müşteri ikinci bir şişe daha sipariş etti ama...

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Paylaşıma yorum yapan sosyal medya kullanıcıları, işletmecileri, çalışanı sorumlu tutmadıkları için alkışladı.

Restoranın sahibi olan Will Beckett, hatanın, iki benzer şişe arasında, hayli kalabalık bir saatte gerçekleştiğini açıkladı.

@HawksmoorMCR tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin

Hawksmoor [email protected]

@HawksmoorMCR adlı kullanıcıya yanıt olarak

THEY LOOK PRETTY SIMILAR OK?! </div> <div data-hsm=banner22

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