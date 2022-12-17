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Sansür ortaklığı ifşa oldu

Twitter'ın eski yönetiminin, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkililerinin talebi doğrultusunda paylaşımları sansürlediği, hesapları askıya aldığı öne sürüldü.

17 Aralık 2022 Cumartesi 16:12
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Sansür ortaklığı ifşa oldu



Serbest gazeteci olarak bilinen Matt Taibbi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, Twitter eski yönetimi ile FBI arasındaki sansür yazışmalarını ifşa etti.

Twitter'ın eski yönetimine yönelik ifşaat, şirketin üst düzey bir yetkilisiyle FBI arasında, sosyal medya platformundaki paylaşımların sansürlenmesine yönelik bir iletişim olduğunu gösterdi.

Bu iletişimin, Ocak 2020-Kasım 2022 döneminde şirketin üst düzey bir yöneticisiyle FBI arasındaki 150'den fazla elektronik postayı kapsadığı belirtildi.
 

FBI'ın şirketteki önemli bağlantısının Twitter'ın eski yöneticilerinden Yoel Roth olduğu belirtilen paylaşımlarda, Kasım 2022'ye ait birçok elektronik postada, FBI'n Twitter'ın hizmet kullanım şartlarını ihlal eden hesapların bir listesini hazırladığı aktarıldı.

Matt Taibbi paylaşımında, hükümetlerin, toplu verileri, terör suçlularını izlemek veya ekonomik tahminler yapmak gibi çeşitli amaçlar için analiz etmesinin bir sır olmadığını belirtti.

"FBI, TWİTTER'A SOSYAL MEDYA İÇERİĞİ GÖNDERİYOR"

Twitter'ın eski yönetimine dair ifşalara atıfta bulunan Taibbi, "#TwitterDosyaları yeni bir şeyi gösterdi. FBI ve İç Güvenlik Bakanlığı gibi kurumlar, düzenli olarak Twitter'a sosyal medya içeriği gönderiyor" ifadelerini kullandı.

Taibbi, FBI'ın denetim için işaretlediği içeriklerin çoğunu da az takipçisi olan hesaplarda yapılan şakalar da dahil "seçimle ilgili yanlış bilgilendirmelerin" oluşturduğunu kaydetti.


FBI'IN BİLDİRDİĞİ HESAPLARIN KAPATILDIĞI AKTARILDI

Paylaşımlarda, FBI'ın San Francisco Siber Şubesi sorumlusu Elvis Chan'ın gönderdiği bir elektronik postada, "gelecek seçimlerin zamanı, yeri ve şekline ilişkin yanlış bilgiler" paylaşan ve FBI'ın Ulusal Seçim Komutanlığınca belirlenen 25 hesabın yer aldığı belirtildi.

Bu elektronik postayı yanıtlayan Twitter çalışanı da bu hesaplardan 7'sini kapattıklarını, birini geçici olarak kapattıklarını ve 9 hesaptan atılan tweetlerin de yanlış bilgi politikası ihlali gerekçesiyle göndericiye geri döndüğünü belirtti. FBI'ın Twitter'daki paylaşımları sansürlemek için kullandığı gizli ve gayri resmi yol da ortaya çıkmış oldu.

Taibbi, hakkında işlem yapılan hesaplardaki paylaşımların çoğunun hiciv niteliğinde olduğunu ve düşük etkileşimli olduğunu belirtti.

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