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'Sarhoş' geyik eve girdi

İsveç'in başkenti Stockholm'de çürüyen elmaları yedikten sonra sarhoş olduğu tahmin edilen bir geyik, cam kapıyı kırarak girdiği bir evde hasara yol açtı.

26 Eylül 2017 Salı 15:49
'Sarhoş' geyik eve girdi

İsveç'in başkenti Stockholm'de çürüyen elmaları yedikten sonra sarhoş olduğu tahmin edilen bir geyik, cam kapıyı kırarak girdiği bir evde hasara yol açtı.

Devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, Stockholm'ün güneyinde bulunan Rönninge Mahallesi'nde sarhoş olan bir geyik, cam kapıyı kırarak içeri girdiği evde hasara neden oldu.

Stockholm Emniyet Müdürlüğü sözcülerinden Anna Westberg, fermente elmaları yiyen geyiğin sarhoş olduğunu ve daha sonra cam kapıyı kırarak içeri girdiğini belirterek "Evde bulunanlardan yaralanan olmadı ama geyik debelenerek oturma ve yatak odasına hasar vermiş'' dedi.

Polisin geyiği olay yerinden uzaklaştırdığını söyleyen Westberg, geyiğin ağaçlardan yere düşen ve fermente olan meyveleri yiyerek sarhoş olduğunu ve saldırgan bir hal aldığını ifade etti.

Çürüyüp fermente olan elmalarda bulunan alkol, hayvanların sarhoş olmasına yol açıyor.

Göteborg şehrinde de 4 sene önce sarhoş olan bir geyik elma bahçesinde asılı kalmış, iki sene önce de sarhoş olan 5 geyik, bir villanın kapısını kırmıştı.

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