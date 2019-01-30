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Sarhoş yolcu nedeniyle Antalya uçağı Soçi’ye acil iniş yaptı

Rusya'nın St. Petersburg kentinden Antalya'ya uçan bir yolcu uçağı, sarhoş yolcunun hostesi yumruklaması sonrası Soçi'ye acil iniş yaptı

30 Ocak 2019 Çarşamba 10:33
Sarhoş yolcu nedeniyle Antalya uçağı Soçi’ye acil iniş yaptı

Antalya’ya gelmek üzere St. Petersburg’dan havalanan Rossiya Hava Yolları’na ait FV 5863 sefer sayılı B737-800 tipi yolcu uçağında sarhoş bir yolcu, tartıştığı kadın kabin memurunu yumrukladı. Kabin ekibine hakaretler yağdıran, tehditler savuran 33 yaşındaki Rus yolcu güçlükle zapt edilebildi. 

HOSTES ALDIĞI DARBELERLE FENALAŞTI

Aldığı darbenin etkisiyle fenalaşan kadın kabin memuruna tıbbi müdahalede bulunulması ve saldırgan yolcunun güvenlik güçlerine teslim edilmesi için pilot, rotayı değiştirerek Soçi'ye acil iniş yaptı. 

Yolcunun gözaltına alınmasının ardından uçak yeniden havalanarak Antalya'ya gitti. Rusya İçişleri Bakanlığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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Son Güncelleme: 30.01.2019 10:39
Anahtar Kelimeler:
HaberSoçiAcil InişHostesRossiya Hava YollarıSarhoş Yolcu
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