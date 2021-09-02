Şaşkına çeviren vaka!

Antropolog olan ve iş için Orta Afrika Cumhuriyeti'nde bulunan kadın döndüğünde gözünde hareket eden bir şey olduğunu fark edince hemen hastaneye başvurdu.

'Göz solucanı' olarak da bilinen Loa loa, Alman kadının gözünden çıkarıldı. Boş zamanını ata binerek ve balık tutarak geçirdiğini söyleyen kadına doktorlar, çiftlik hayvanları etrafında çalışılıyorsa parazit solucanların insanların gözüne girebileceğini söyledi. Ancak bunun, çoğunlukla Afrika ülkelerinde görülebilen bir vaka olduğu kaydedildi.