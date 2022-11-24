Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Vural Bozlar hakkında karar açıklandı!
Vural Bozlar hakkında karar açıklandı!
20 ay hapis yatacaklar
20 ay hapis yatacaklar
Ölümlü kazada karar açıklandı!
Ölümlü kazada karar açıklandı!
8 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı!
8 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı!
İlkokulun dış avlusunda öğretmene taciz!
Öğretmene taciz!
banner107

Savaş çanları çalıyor!

Rusya ve Ukrayna arasında savaşı devam ederken bir bölgede daha yaşanan gelişmeler tansiyonu yükseltti. Füze denemeleriyle bölgede savaş çanlarının çalmasına yol açan Kuzey Kore'den yeni bir açıklama geldi. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un kız kardeşi Kim Yo Jong, baskı ve yaptırımların ülkenin kin ve nefretini körükleyeceğini, ABD ve Güney Kore için bir idam ipi görevi göreceğini söyledi.

24 Kasım 2022 Perşembe 10:18
838 Okunma
Savaş çanları çalıyor!



Dünya, Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaştaki gelişmelere odaklanmışken Kore Yarımadası'nda tansiyonu yükseltecek bir açıklama geldi. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un kız kardeşi Kim Yo Jong baskı ve yaptırımların ülkenin kin ve nefretini körükleyeceğini, ABD ve Güney Kore için bir idam ipi görevi göreceğini söyledi.

thumbs_b_c_f6c4a80f3e59c41d2d0e982a3b2b8833

MUHTEMEL EK YAPTIRIMLARA MEYDAN OKUDU

Kuzey Kore'nin 18 Kasım'da kıtalararası balistik füze denemesinin ardından Pyongyang'a yönelik yaptırımlar yeniden dünya kamuoyunun gündemine geldi. Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un'un kız kardeşi ve Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yo Jong, muhtemel ek yaptırımlara karşın ABD ve Güney Kore'ye meydan okudu. Yaptığı yazılı açıklamada ABD ve Güney Kore'nin kendi bağımsız yaptırımlarını gündemlerine aldığını hatırlatan Kim Yo Jong, yaptırımlar konusunda Washington'u takip etmekle suçladığı Seul yönetimini "ABD'nin sadık köpeği ve yancısı" olarak nitelendirdi.

"ONLAR İÇİN BİR İDAM İPİ GÖREVİ GÖRECEKTİR"

Eski Güney Kore lideri Moon Jae-in’e ilişkin açıklamalarda bulunan Kim, “En azından Moon Jae-in iktidardayken Seul bizim hedefimiz değildi" dedi. ABD ve Güney Kore işbirliğine değinen Kim, "ABD ve Güney Koreli yandaşlarının Kuzey Kore'ye yönelik çaresiz yaptırımları ve baskıları ülkemizin kin ve nefretini körükleyecek ve onlar için bir idam ipi görevi görecektir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Böyle duyurdular: İki ülke anlaştı
Böyle duyurdular: İki ülke anlaştı
Motorunun tepesinde 'çırılçıplak' gezen kadın görenleri şoke etti!
Motorunun tepesinde 'çırılçıplak' gezen kadın görenleri şoke etti!
İlişkilerde 'hayalet sevgili' dönemi!
İlişkilerde 'hayalet sevgili' dönemi!










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim