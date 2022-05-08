Savaş kıyafeti 90 bin sterline satıldı

Ukrayna lideri Zelenskiy'in video mesajlarında sıklıkla giydiği haki renk poları Londra'da bir müzayedede 90 bin sterline satıldı. Kiev'e kent turu da açık artırmayla satılanlar arasında yer aldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in savaş boyunca video mesajlarında giydiği haki renk polar giysisi Londra'daki Tate Modern'de yapılan bir müzayedede 90 bin sterline satıldı. Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko'nun rehberlik edeceği bir kent turu da müzayedede satılırken savaş sembolü farklı kıyafetlerin de alıcı bulduğu belirtildi.

İngiltere merkezli Telegraph'ın haberine göre, Ukrayna'ya bağış toplama hedefiyle gerçekleşen müzayede etkinliğini İngiltere Başbakanı Boris Johnson yönetti.

Johnson, Zelenskiy'in giysisinin satışı için başlangıç fiyatının 50 bin sterlin olarak belirlendiğini duyururken daha yüksek meblağlara satılması için çağrı yaptı. Belediye Başkanı Kliçko'yla Kiev'de yaptığı turdan memnun kaldığını söyleyen Johnson, "Kliçko'yla Kiev turu yaptım, güzel bir kent. Buna değer. Çok daha yüksek teklifler istiyorum" dedi.

Zelenskiy de müzayede başlamadan önce videokonferansla etkinliğe bağlanarak İngiltere yönetimi ve halkına Ukrayna'ya destekleri için teşekkür etti. Müzayededen elde edilen gelirin Ukrayna'ya insani yardım amacıyla kullanılacağı belirtildi.