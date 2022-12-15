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Savaş nedeniyle Almanya'ya gelen Ukraynalıların yüzde 26'sı ülkede kalmak istiyor

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ülkelerinden ayrılarak Almanya'ya gelen Ukraynalı mültecilerin yüzde 26'sı, burada kalıcı olarak hayatını sürdürmek istiyor.

15 Aralık 2022 Perşembe 18:59
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Savaş nedeniyle Almanya'ya gelen Ukraynalıların yüzde 26'sı ülkede kalmak istiyor



Federal Göç ve Mülteci Dairesinin araştırma merkezi ile Alman Ekonomi Araştırmaları Enstitüsünün de aralarında bulunduğu birçok kurum tarafından yapılan ve savaştan dolayı Almanya'ya gelen Ukraynalı mültecilerin durumunu araştıran rapor, Berlin'de açıklandı.

11 binin üzerinde Ukraynalı mültecinin katıldığı araştırma raporunda, Almanya'ya ulaşan yetişkinlerin yüzde 80'inin kadın olduğu, bunların yüzde 77'sinin de eşi olmadan ülkeye geldiği belirtildi.

Bu kadınların yüzde 48'inin çocuğunun bulunduğu aktarılan raporda, mültecilerin büyük bölümünün eğitim seviyesinin yüksek olduğu kaydedildi.

Mültecilere Almanya'da kalıp kalmayacağının sorulduğu raporda, araştırmaya katılanların yüzde 34'ünün savaş sonuna kadar, yüzde 11'inin birkaç yıl ve yüzde 2’sinin en fazla bir yıl Almanya’da kalmak istediği, yüzde 27'sinin ise Almanya'da ne kadar kalacağını bilmediği ifade edildi.

Ukraynalı mültecilerin yüzde 26'sının da Almanya'da sürekli yaşamak istediği belirtildi.

MÜLTECİLERİN YARISI ALMANCA KURSUNA GİTTİ

Almanya'ya ulaştıklarında Almanca konuşan mültecilerin oranının yüzde 4 olduğu bildirilen raporda, mültecilerin yarısının Almanca kursuna gittiği kaydedildi.

Mültecilerin yüzde 17’sinin Almanya'da çalıştığı, bunların yüzde 71'inin kendi mesleklerinde iş bulduğu vurgulanan raporda, mültecilerin yüzde 74'ünün kendi özel evi veya dairelerde kaldığı, sadece yüzde 9’unun mülteci yurtlarında ikamet ettiği aktarıldı.

Mültecilerin Almanya'yı seçmelerinin sebebi, yüzde 60'ının yakınlarının veya arkadaşlarının bu ülkede yaşaması olarak gösterildi.

24 Şubat’ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşından sonra Almanya'ya, Ukrayna'dan 1 milyonun üzerinde mültecinin ulaştığı açıklanmıştı.

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