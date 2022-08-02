Savaş uçakları peş peşe havalandı, tanklar sokaklara indi

İki süper güç arasındaki gerilimin had safhada olduğu bölgeden gelen son gelişmeler tedirgin etti. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sürerken yeni bir savaş olasılığını güçlendiren hazırlıklar; ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, Çin'in kendi toprakları olduğunu ileri sürdüğü Tayvan'ı ziyaret edeceği yönündeki iddialardan kaynaklanıyor. Tayvan Boğazı yakınlarında görülen Çin'e ait savaş uçaklarının ardından ABD donanması ise bölgeye dört adet savaş gemisi konuşlandırdı. Yollarda ve plajlardaki tankların görüntüsü korkuyu daha da artırdı. Tayvan'da ise Çin'in tatbikatlarına karşılık olarak askeri güvenlik önlemleri alındı. 300 bin kişiden fazla kişi ise Pelosi’nin içinde olduğu belirtilen uçağı anlık olarak takip ediyor. İşte bölgede yaşanan son gelişmeler...

SAVAŞ UÇAKLARI VE GEMİLERİ HAREKET HALİNDE

Çin daha önce birçok kez, kendi toprağı olarak kabul ettiği Tayvan'ı ziyaret etmemesi konusunda Pelosi'yi uyarmıştı. ABD ise dün Çin'in "askeri güç gösterilerinden" korkmayacağını söyledi.

Bu sabah Tayvan Boğazı'nda Çin'in savaş uçaklarının uçtuğu görülmüştü.

Bir kaynak Reuters'a bu sabah Tayvan Boğazı'nda uçtuğu görülen savaş uçaklarına ek olarak, boğazı ikiye bölen sınır çizgisi yakınlarında savaş gemilerinin de görüldüğü bilgisini verdi.

Kaynak, Çin'in savaş uçakları ve gemilerinin boğazı ikiye bölen çizgiyi "sıkıştırdığını" belirtti, ve bu beklenmedik hamleyi "oldukça kıştırtıcı" olarak nitelendirdi.

Normalde Tayvan ve Çin'e ait hava araçları boğazı bölen sınır çizgisinin öbür tarafına geçmiyor ancak Reuters'a konuşan kaynak Çinli hava araçlarının kısa bir süreliğine çizgiye "dokunduğunu" ve sonra dönerek boğazın öbür tarafına geçtiğini, bu sırada Tayvan'ın hava araçlarının da hazır beklediğini belirtti.

TANKLARI PLAJLARA KONUŞLANDIRDILAR

Çin ordusu, bölgede savaş jetleri uçururken, plajlara tank konuşlandırdı.

Bazı analistler ise Pelosi'nin Tayvan'a inmesi halinde, Çin ordusunun Tayvan topraklarını vurabileceğini iddia etti.

SİBER SALDIRILAR DÜZENLENDİ

Öte yandan ABD Temsilciler Meclisi Pelosi'nin uçağı, Tayvan'a yaklaşırken Tayvan'a ait resmi sitelere siber saldırı düzenlendi.

300 BİN KİŞİ CANLI TAKİP EDİYOR

Uçakların anlık konumunu gösteren "flightradar" internet sitesinde, 300 binden fazla kişi Pelosi'nin uçağını takip ediyor.

Tayvan’ın hükümete ait resmi sayfası ile Pelosi’nin uçağının takip edildiği FlightRadar sitesi, yoğun ilgi nedeniyle çöktü.

ÇİN'DEN FLAŞ AÇIKLAMA: ABD SONUCUNU ALACAK

Çin'in Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden ise gelen son açıklamada "ABD, Çin'in egemenliğini ihlal etmesinin sonucunu alacak." ifadeleri yer aldı.

ABD'DEN SAVAŞ GEMİSİ HAMLESİ!

Öte yandan ABD donanması da "rutin" konuşlandırma olarak nitelediği bir hareketle Tayvan adasının doğusuna içlerinden biri uçak gemisi olmak üzere dört savaş gemisi konuşlandırdı.

Reuters'a konuşan ABD Donanması yetkilisi, USS Ronald Reagan isimli savaş gemisinin Güney Çin Denizi'ni geçtiğini ve şu anda Tayvan'ın doğusunda Filipin Denizi'nde bulunduğunu teyit etti.

Tayvan Savunma Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, Tayvan'ın yakınındaki askeri hareketliliğin son derece farkında olunduğu ve "düşman tehditlerine" karşı tüm kuvvetlerin uygun şekilde devreye sokulacağı ifade edildi.

Pelosi'nin programı hakkında bilgi sahibi olan bir kişi çoğu toplantının, Devlet Başkanı Tsai Ing-wen ile görüşmesi de dahil olmak üzere, yarın gerçekleşmesinin planladığını ve delegasyonun yarın erken saatlerde Tayvan'a gelebileceğini ifade etti.

Kaynak "Hiçbir şey belli değil" dedi.

Tayvan'ın Liberty Times gazetesinde yer alan haberde Pelosi'nin delegasyonunun bugün 17:20'de Tayvan'a geleceği ifade edildi, ancak haber için bir kaynak gösterilmedi.

Asya turuna dün Singapur ile başlayan Pelosi'nin bugün Malezya'yı ziyaret etmesi bekleniyor. Pelosi'nin makamından yapılan açıklamada Güney Kore ve Japonya'yı da ziyaret edeceği belirtilmiş, ancak Tayvan ile ilgili bir bilgi yer almamıştı.

TAYVAN POLİSİ, PELOSİ’Yİ KORUMAYA HAZIRLANIYOR

Tayvan polisi de ziyaret ihtimaline karşı güvenlik önlemlerini arttırdı. Tayvan Dışişleri Bakanlığı tarafından ziyaret hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Taipei Şehri Polis Departmanı’nın Pelosi’nin kalacağı otelin güvenliğini sağlamak ve konvoyun geçeceği kavşaklarda trafik kontrolü yapmak için 350-400 polis memurunu görevlendirildiği öğrenildi. Tüm bu hazırlıklara ek olarak Ulusal Polis Teşkilatı da ziyaret için özel korumalar görevlendirecek.