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"Savaşa hazır olun"

Komşu Yunanistan'da gündem bir kez daha Türkiye. Türkiye'yi hedef alan siyasetçiler kervanına Yunanistan'ın eski savunma bakanı Evangelos Apostolakis de katıldı. Genelkurmay Başkanlığı Onursal Başkanı Evangelos Apostolakis'in Türkiye açıklaması Yunanistan'ın gündemine adeta bomba gibi düştü.

07 Kasım 2022 Pazartesi 21:20
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"Savaşa hazır olun"



Komşu Yunanistan'dan tansiyonu yükselten açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Ege'deki tansiyonu artıran açıklamalara bir yenisi daha eklendi. Yunanistan'ın eski savunma bakanı Evangelos Apostolakis'in sözleri kısa sürede komşunun bir numaralı gündemi oldu.

Genelkurmay Başkanlığı Onursal Başkanı olan Apostolakis'in Türkiye açıklaması Yunanistan'ın gündemine adeta bomba gibi düştü.

Apostolakis 'en kötü senaryoya hazır olmalıyız' diyerek bir dizi uyarıda bulundu.

İki ülke arasındaki en kötü senaryoya hazır olunması gerektiğinin altını çizen Apostolakis, bu gerilimin savaşı tetikleyebileceğini belirtti.

Apostolakis 'Yunan halkı tarih boyunca karşılaşılan zorluklara yanıt vermiştir. Herkes, dostlarımız ve muhalefet savaş riskinin farkında olmalı.' sözleri ile Türkiye ile savaşa hazır olunması gerektiği mesajını verdi.

Türkiye ile müzakerelerde 12 mil konusunun daima masada olması gerektiğini belirten Apostolakis sözlerine şöyle devam etti;

'Yunanistan başka bir ülkenin meclisi karar aldı diye egemenliğini değiştirecek değil. Girit’teki kıta sahanlığını 12 mile çıkarmak harika bir yasal cevap olur.'

KRİZ MİÇOTAKİS'İN AÇIKLAMALARI İLE BAŞLADI

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler Yunan Başbakanı Miçotakis'in ABD'deki açıklaması sonrası gerilmişti.

Miçotakis, adını vermeden Türkiye’yi kastederek 'Yunanistan komşularına dostluk elini uzatıyor. Ancak egemenliğimize, egemenlik haklarımıza yönelik ihlallere ve derhal son bulmaları gereken Yunan adaları üzerindeki üst uçuşlara müsamaha göstermeyeceğiz. Siz Kongre üyelerinden, bölgede silah satışları ile ilgili kararları verirken, NATO’nun güneydoğu kanadında yeni bir istikrarsızlık tehlikesini göz önünde bulundurmanızı istiyorum' demişti.

Miçotakis, bu sözleriyle dolaylı olarak Türkiye’ye F-16 uçağı satışına onay verilmemesini talep etmiş oldu.

Yunan Başbakanın 'Siz Kongre üyelerinden, Helenizmin 48 yıldır büyük acı çektiği ve hâlâ kapanmayan bir yarasını unutmamanızı istiyorum. Kıbrıs’taki saldırı ve adanın şiddetle ikiye bölünmesini kastediyorum. Kıbrıs’ta iki ayrı devleti, kimse hiçbir zaman kabul etmeyecektir' sözleri ise ayakta alkışlandı.

Anahtar Kelimeler:
YunanistanSavaşTürkiye
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