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Savaşta ölen anne ve çocukları, dört yıl önce de başka bir savaştan kaçmış

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği işgalin 14. gününde sokak ortasında Rus bombardımanında yaşamını yitiren anne ve iki çocuğunun fotoğrafı, savaşın sembolü oldu.

09 Mart 2022 Çarşamba 15:39
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Savaşta ölen anne ve çocukları, dört yıl önce de başka bir savaştan kaçmış
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Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği işgalin 14. gününde sokak ortasında Rus bombardımanında yaşamını yitiren anne ve iki çocuğunun fotoğrafı, savaşın sembolü oldu. Irpin'den kaçmaya çalışırken iki çocuğuyla birlikte can veren 43 yaşındaki Tatyana Perebeynos'un, dört sene önce de ailesiyle birlikte Donetsk'teki savaştan kaçtığı öğrenildi.

14 gündür Rus işgali altında bulunan Ukrayna'da Dışişleri Bakanlığı, Kiev bölgesinde bulunan Irpin kentinde tahliye sırasında iki çocuklarıyla birlikte yaşamını yitiren ailenin fotoğraflarını paylaşmıştı. Söz konusu fotoğraf tüm dünyayı yasa boğarken, aileden geriye sadece hazırladıkları bavul kaldı. O kare, savaşın en acı sembollerinden biri oldu.

DÖRT YIL ÖNCE DONETSK'TEN KAÇMIŞLAR

Bugünse, kahreden fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı. Kiev yakınlarındaki Irpin'den kaçmaya çalışırken yanındaki iki çocuğuyla birlikte hayatını kaybeden kadının, 43 yaşındaki Tatyana Perebeynos olduğu öğrenildi. Rusya'nın ateşkes ilanından sonra bomba atmasıyla iki çocuğuyla birlikte hayatını kaybeden Perebeynos'un daha önce Donetsk'teki şiddetten kaçan üst düzey bir muhasebe müdürü olduğu belirtildi. Perebeynos ve ailesinin dört yıl önce de çocuklarının güvenle yaşamalarını istedikleri için Donetsk'teki ayrılıkçı güçlerden kaçarak Ukrayna'nın başkenti yakınlarındaki Irpin'e taşındığı vurgulandı.

ÇOCUKLARI 9 VE 18 YAŞINDAYDI

Talihsiz kadınla birlikte hayatını kaybeden çocuklarının ise 9 yaşındaki kızı Alise ve 18 yaşındaki oğlu Nikita olduğu ortaya çıktı.

Anahtar Kelimeler:
RusyaUkrayna
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