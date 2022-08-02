Savaşta roller değişti... Ukrayna'dan flaş açıklama: Geri alındı!

Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile başlayan savaş son hızıyla devam ediyor.

Savaşın ilk gününden itibaren ülkenin başkenti Kiev'i ana hedef olarak belirleyen Rus ordusu haftalarca süren kuşatma ve biri dizi saldırı girişiminin ardından bölgeden çekilmiş ve yönünü ülkenin doğusuna çevirmişti.

Bu kapsamda Rusya bu bölgede bulunan pek çok kenti hedef almış ve 'Donbass'taki son kale' olarak da anılan Lysychansk'ın kontörlünü sağlamıştı.

Savaş Donetsk bölgesinde yoğunlaşırken Rus ordusunun inisiyatifi kaybetmeye başladığı sıklıkla dile getirilmeye başlandı.

Karşı saldırı kararı alan Ukrayna son 24 saat içinde 46 yerleşim yerinin Rus birliklerinden kurtarıldığını duyurdu.

Herson bölgesinin valisi Dmytro Butriy yaptığı açıklamada kurtarılan yerleşim yerlerinin çoğunluğunun kuzeyde olduğu bilgisine yer verdi.