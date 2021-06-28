"Sayının artması tehlikenin artması anlamına geliyor"

Kızıldeniz'den Akdeniz'e göç eden istilacı, zehirli aslan balığı hem diğer balık türlerini hem de insanları tehdit ediyor.

Kızıldeniz'den Akdeniz'e geçen yaklaşık bin istilacı balıktan biri olan aslan balığı, hızlı üremesiyle denizlerde tehlike oluşturmaya başladı. İlk zamanlarda denizde 1-2 tane görülen aslan balığı, bu günlerde artık 6'lı, 7'li gruplar halinde görülüyor.

Hem istilacı hem de zehirli olan balığı, MEÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünde doktora öğrencisi olan Ertuğrul Çete, araştırmaya başladı.

1 yıldır Anamur'dan İskenderun sahiline kadar ayda bir örnekler alan Çete, bunlar üzerinde çalışmalar yürütüyor. 1 yıl daha sürecek çalışmayla aslan balığının nasıl ürediği, neyle beslendiği, nerelerde yaşadığı, zehrinin ne kadar olduğu gibi konular belirlenmiş olacak.

"ZEHİRLİ OLMASINDAN DOLAYI TEHLİKE OLUŞTURUYOR"

Yaptıkları çalışmayla ilgili açıklamalarda bulunan MEÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Serap Ergene, aslan balıklarının Akdeniz’in balığı olmadığını söyledi.

Süveyş Kanalının açılmasından sonra bu balıkların Kızıldeniz’den Akdeniz’e geldiğini vurgulayan Ergene, “İskorpitlerden olan bir balık türüdür. Görsel olarak çok güzel olan balıklardan bir tanesidir. Su altında gerçekten hoş görüntüler sergiler ancak aynı zamanda zehirli bir balıktır" dedi.

"Özellikle sırt ve yan kısımlarında bulunan ışınların dip kısımlarında zehirler bulunur. Bu anlamda baktığımızda aslında tehlike oluşturan balıklardan bir tanesidir" diyen Ergene, "Bu tehlikesi dışında en önemli tehlike Akdeniz’de istilacı olmasıdır. Süveyş Kanalı açıldıktan sonra Kızıldeniz’den Akdeniz’e doğru göç eden çok sayıda balık bulunmaktadır" şeklinde konuştu.

Akdeniz genelinde bin civarı istilacı balık olduğunu belirten Ergene, "Sadece bu bölgede değil Ege ve Marmara’ya kadar giden istilacı balıklar, Türkiye kıyılarına baktığımızda sadece 500 civarında Kızıldeniz göçmeni balık bulunmaktadır" dedi.

"UZUN VADEDE NASIL BİR SORUN OLUŞTURACAĞINI ARAŞTIRIYORUZ"

"Bu anlamda baktığımızda aslan balığı bunun neresindedir, nasıl bir yayılış gösterir, Akdeniz’deki ekosistemi nasıl etkiler, buradaki balık popülasyonlarını nasıl etkiler onları araştırmak üzere çalışmalar yapıyoruz" diyen Ergene, "Bu bir doktora tezi. Dolayısıyla bu anlamda baktığımız zaman Doğu Akdeniz bölgesindeki aslan balığı popülasyonu nedir, nerededir, uzun vadede bu bölgede nasıl bir probleme yol açara bakıyoruz" açıklaması yaptı.

Ergene, "Şu anda bir problem oluşturuyor evet ama daha uzun vadede nasıl bir sorun oluşturacak bunları tanımlamak üzere bir çalışma yapıyoruz” diye konuştu.

"BALIKLARDA OLDUĞU GİBİ İNSANLAR İÇİN DE BİR TEHDİT UNSURU"

Aslan balıklarının çok yayılmacı bir tür olduğunun altını çizen Ergene, “Bunlar aynı zamanda etçil besleniyorlar. Etçil beslendikleri için Akdeniz’deki balıklar üzerinde bir baskı oluşturuyorlar" dedi.

"Dolayısıyla baskı oluşturmakla kalmıyor aynı zamanda diğer balık türlerinin besinlerine de ortak oldukları için burada bir besin rekabeti de ortaya çıkıyor" diyen Ergene, şunları söyledi:

"Bu da zaten Akdeniz balık popülasyonu açısından çok çok zengin bir deniz değil. Mevcut popülasyonları da Kızıldeniz’den gelen balıklar etkiliyor. Bu balıklardan bir tanesi de aslan balığıdır."

Aslan balığının aynı zamanda insanlar için de bir tehdit unsuru olduğunu belirten Ergene, "Hatta bunun 2 yönü var. Hem bir tehdit unsuru hem de bir görsel şölen. Çünkü su altı görseli açısından çok hoş bir görüntü fakat denize giren insanlar açısından zehirli olduğu için üzerine bastığınızda veya bir şekilde dikeni size battığında çok acılı yaralara, kangrenlere sebep olabiliyor" dedi.

Ergene, yüksek hassasiyete sahip kişilerde anafilaktik şoka bile neden olabildiğini belirtti.

"SAYININ ARTMASI TEHLİKENİN ARTMASI ANLAMINA GELİYOR"

Balıklar üzerinde 1 yıldan fazla süredir çalıştıklarını belirten Ergene, her ay düzenli örnekler toplandığını kaydetti.

Ergene, "Hemen bir sonuca ulaşmak mümkün değil ama 3 aşağı 5 yukarı bir sonuca ulaşma şansımız var. Muhtemelen bir yıl sonrasında sonuçlar net olarak ortaya çıkmış olacak. İlk sonuçlara baktığımızda kesinlikle yayılmacı ve sayısı gün geçtikçe artıyor" diye ekledi.