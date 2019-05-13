Sayısal loto rakamlarını rüyada gördü, milyoner oldu

İsminin açıklanmasını istemeyen Avustralyalı, 13 yıl önce rüyasında kazanan loto rakamlarını gördükten bu yana sürekli aynı rakamlarla loto oynadı. Sonunda 1 milyon dolar (536 bin pound) ikramiye kazanan talihli, “Biletimi kontrol ettim ve haberleri takip ettim. Bir gün o rakamların hepsini göreceğimi biliyordum, onlardan hiç vazgeçmedim” ifadelerini kullandı.

13 yıl boyunca aynı rakamlarla loto oynayan adamın ayrıca daha önce de çeşitli ikramiyeler kazandığı öğrenildi. Talihli ayrıca, “Onlar kesinlikle benim şanslı numaralarımdı, o rakamlarla oynamaya devam ettim” dedi. Kazanan biletin, Tazmanya’da bulunan East Devonport bölgesinden satın alındığı öğrenildi. Öte yandan, Avustralyalı adam, rüyasında gördüğü rakamlarla kazanan bilete sahip olduğunu iddia eden ilk kişi değil. Bu ayın başında da, ABD’de 101 bin 600 dolar ikramiye kazanan bir kadın, şanslı numaraları kendisine rüyasında gördüğü bir adamın verdiğini iddia etmişti.