13 yıl boyunca aynı rakamlarla loto oynayan adamın ayrıca daha önce de çeşitli ikramiyeler kazandığı öğrenildi. Talihli ayrıca, “Onlar kesinlikle benim şanslı numaralarımdı, o rakamlarla oynamaya devam ettim” dedi. Kazanan biletin, Tazmanya’da bulunan East Devonport bölgesinden satın alındığı öğrenildi. Öte yandan, Avustralyalı adam, rüyasında gördüğü rakamlarla kazanan bilete sahip olduğunu iddia eden ilk kişi değil. Bu ayın başında da, ABD’de 101 bin 600 dolar ikramiye kazanan bir kadın, şanslı numaraları kendisine rüyasında gördüğü bir adamın verdiğini iddia etmişti.
Sayısal loto rakamlarını rüyada gördü, milyoner oldu
Avustralya'da bir adam, 13 yıl önce rüyasında gördüğü rakamlarla oynadığı lotodan 1 milyon dolar ikramiye kazandı.
13 Mayıs 2019 Pazartesi 16:26