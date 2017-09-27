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Schengen 3 yıl askıya alınabilecek

Avrupa Birliği (AB), Schengen'in askıya alınma süresinin 2 yıldan 3 yıla çıkarılmasını teklif etti...

27 Eylül 2017 Çarşamba 16:27
Schengen 3 yıl askıya alınabilecek

AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, komisyonun, ülkelerin iç güvenliği ve kamu politikalarını koruma altına almak için 26 üye ülke arasında serbest dolaşım imkanı sunan Schengen sisteminin askıya alınabilme süresinin uzatılmasını istediği belirtildi.

Yeni teklifte, Schengen'in askıya alınma süresinin 2 yıldan 3 yıla çıkarılması öngörüldü.

Teklifin hayata geçebilmesi için Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyince onaylanması gerekiyor.

Schengen sistemi, 2006-2015 yıllarında farklı nedenlerle 36 kez askıya alınmıştı.

Halihazırda Avusturya, Macaristan ve Slovenya ile sınırlarında; Almanya, Avusturya sınırında; Danimarka, Almanya ile feribot hattı olan limanlar ile Almanya kara sınırında; İsveç, Güney ve Batı Polis Bölgesi ile Danimarka ile arasındaki Öresund Köprüsü'nde; Norveç de Danimarka, Almanya ve İsveç'le feribot hattı olan limanlarında kontroller gerçekleştiriyor.

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Son Güncelleme: 27.09.2017 16:29
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