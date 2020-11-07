Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı
Uuyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı
150 adet hapla yakalandı
150 adet hapla yakalandı
Güvenlik kameralarına yakalandı
Güvenlik kameralarına yakalandı
Kaçak giren zanlılar mahkemeye çıkarıldı
Kaçak giren zanlılar mahkemeye çıkarıldı
Ölümlü kaza davasında yeni gelişme
Ölümlü kaza davasında yeni gelişme

Seçimin kaderini postayla kullanılan oylar belirliyor

Dünya yeni Amerikan Başkanının kim olacağını merakla bekliyor. Seçimin kaderini belirleyecek olan postayla kullanılan oylar ise sayılmaya devam ediyor.

07 Kasım 2020 Cumartesi 16:08
624 Okunma
Seçimin kaderini postayla kullanılan oylar belirliyor

Amerika Birleşik Devletleri’nde başkanlık seçimi ilk günden bu yana tartışmalı geçiyor..

Sandıklardan çıkan oyların sayılmasıyla Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump az bir farkla önde gidiyordu.

Ancak postayla kullanılan oyların sonuçları gelmeye başlayınca dengeler değişti.

Demokratların adayı Joe Biden öne geçmekle kalmadı, farkı açtı.

İç savaş döneminde uygulanan postayla oy verme, bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında tekrar devreye sokuldu.

Demokrat aday Joe Biden da kampanyasının başından bu yana seçmene postayla oy kullanma çağrısında bulundu.

Posta yoluyla kullanılan oylar sayılıyor

Trump ise, seçmenine "sandığa gidin" dedi. 3 Kasım seçiminde sandıkta oy verme işlemi sonlandı.

Ancak posta yoluyla kullanılan oylar, tartışmalar ve karşılıklı suçlamaların gölgesinde sayılmaya devam ediyor.

Uzmanlara göre, bu belirsizlik toplumsal mücadeleyi farklı bir boyuta taşıyabilir,

Bürokrasi kilitlenebilir, dış politika sorunları yaşanabilir. Hatta bu belirsizlik sınıfsal kaos için zemin oluşturabilir.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünya genelinde koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 49 milyon 670'e yaklaştı
Dünya genelinde koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 49 milyon 670'e yaklaştı
Kraliyet ailesinin Noel yemeği 33 yıl sonra ilk kez iptal edilecek
Kraliyet ailesinin Noel yemeği 33 yıl sonra ilk kez iptal edilecek
Ev atıkları Japonya Havayollarının yakıtı olacak
Ev atıkları Japonya Havayollarının yakıtı olacak
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim