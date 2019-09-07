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Seçmen sayısı nüfustan fazla çıktı

Kosova'da 6 Ekim’de yapılacak olan genel seçimler öncesi seçmen sayısı kafaları karıştırdı.

07 Eylül 2019 Cumartesi 15:34
Seçmen sayısı nüfustan fazla çıktı

Kosova Merkez Seçim Komisyonu, 6 Ekim’de yapılacak olan erken genel seçimde 1 milyon 972 bin 466 kişinin oy kullanabileceğini duyurdu ancak resmi rakamlara göre ülkenin nüfusu 1 milyon 739 bin 825.

Kosova Merkez Seçim Komisyonu, vefat eden ya da Kosova vatandaşlığından çıkan 33 bin 791 kişinin de seçmen listesinden adının silindiğini açıkladı. Seçmen kütüğünde ölen vatandaşların seçmen listelerinden çıkarılmadığı, dolayısıyla bunun da aradaki sayı farkında etken olduğu belirtildi.

Resmi kayıtlarda nüfustan çok seçmen çıkması, Kosovalıları da şaşırttı. Ortada komik bir durumun olduğunu söyleyen Kosovalılar, ölmüş olan kişilerin hala seçmen göründüğünü; resmi kurumlar arasındaki koordinasyonsuzluğun bir an evvel düzeltilmesi gerektiğini söyledi. (DHA)

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