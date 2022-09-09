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Sekiz kişi tarafından toplu tecavüze uğradı

Yunanistan'ın Rodos adasındaki bir otelde 31 yaşındaki bir İngiliz kadının, bir grup Belçikalı erkek tarafından toplu tecavüze uğradığı bildirildi. Rodos'ta bir kulüpte tanıştığı sekiz erkek tarafından bir otelde toplu tecavüze uğradığını anlatan talihsiz kadının şikayetinin ardından 30 ila 35 yaşları arasındaki dört şüpheli polis tarafından teşhis edildi.

09 Eylül 2022 Cuma 10:49
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Sekiz kişi tarafından toplu tecavüze uğradı


31 yaşındaki İngiliz kadın polise, Pazar sabahı erken saatlerde sahil kasabası Faliraki'deki bir gece kulübünde, arkadaşlarıyla 30-35 yaşları arasındaki birkaç erkekle tanıştıklarını anlattı. Daha sonra onlarla birlikte erkeklerin kalmakta oldukları otel odasına gittiklerini söyleyen genç kadın, erkeklerden biriyle hem otelin balkonunda hem de odanın içinde kendi rızasıyla cinsel ilişkiye girdiğini söyledi.

SUÇLAMADA BULUNDU

Bu esnada bir noktada arkadaşlarının ayrıldığını belirten genç kadın, daha sonra bir grup erkeğin ona saldırdığı ve toplu tecavüze uğradığını anlattı. Dört kişiden ikisi tarafından hareketsiz bırakıldığını ve toplu tecavüze uğradığını söyleyerek toplu tecavüz suçlamasında bulundu. Olayları polise anlatan kadın, otel odasından kaçtığını ve bir taksiye binerek kaldığı yere geri döndüğünü söyledi.

4 ŞÜPHELİ TANIMLANDI

Rodos polisi şimdiye kadar dört şüphelinin kimliğinin belirlenmesini sağladı. Ancak dört erkek de kendilerine yöneltilen suçlamayı kabul etmediler. Mevcut şüphelilerden DNA örnekleri alan müfettişler, şimdi adli muayene ve testlerin sonuçlarını bekliyorlar.

KİMSE TUTUKLANMADI

Yunan polisi kadının iddialarının doğru olup olmadığı tespit edilmediği için henüz bir tutuklama emri çıkarmadıklarını ve bu sebeple hiçbir şüphelinin tutuklanmadığını açıkladı.

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