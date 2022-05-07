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Seks oyuncağını kendisi yapmak istedi!

Vietnam'da ismi açıklanmayan bir adam, dükkandan resmi bir seks oyuncağı almak yerine kendisine çelik bir penis halkası yaptırmaya karar verdi. Ancak işler hesapladığı gibi gitmedi ve soluğu hastanede almak zorunda kaldı.

07 Mayıs 2022 Cumartesi 11:12
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Seks oyuncağını kendisi yapmak istedi!

24 yaşındaki ismi açıklanmayan Vietnamlı adam, cinsel hayatını renklendirmek için ilginç bir yönteme başvurdu. Cinsel ilişki oyuncakları satan bir dükkandan kendisine bir ürün olmak istemeyen adam, seks oyuncağını yaptı. Altıgen şeklinde somunu penisinin etrafına yerleştiren adam, halkayı çıkartmadı.

Cinsel organına somunu yerleştirdikten sonra 10 saat boyunca çıkartmak için uğraşan Vietnamlı adam, penisi uyuştuktan sonra Ho Chi Minh Şehrindeki Cho Ray Hastanesine kaldırıldı. Hastanede penisin şişmesinden dolayı elle müdahale edilemediğini belirten doktorlar, diş matkabı kullanarak çelik halkayı kesti.

Journal of Medical Case Reports'ta olayı detaylandıran sağlık görevlileri, hastanın somunun sıkışması nedeniyle idrara çıkmakta zorlandığını söyledi.

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