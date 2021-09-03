Selde can pazarı yaşanırken nargile içti

Ülkenin kuzeydoğusunda da etkisini gösteren Ida kasırgasının neden olduğu şiddetli yağış ve sel sonucu en az 45 kişinin öldüğü bildirilmişti.

Yaklaşık 8,5 milyon kişinin yaşadığı New York’ta ise yağışlar nedeniyle birçok ev ve iş yeri sel baskınına uğramıştı.

New York’taki bu can pazarı sırasında şişirilmiş deniz botuna uzanan adam nargilesini ağır ağır içmeye başladı.

Kısa sürede 1 milyon görüntülenmeyi aşan nargileli adam hakkında ‘sıfırıncı hasta’ yorumu yapılırken, bazı kullanıcılar videoyu izlerken bile hepatit kaptıkları şakasını yaptı. Diğer yandan bazı kullanıcılar ise ‘Covid-21’ nedeniyle adama teşekkür etti.