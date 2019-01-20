Selfie çekmek isteyen çiftin hazin sonu: Uçurumdan düştüler

30 yaşındaki Meenakshi Moorthy ile 29 yaşındaki eşi Vishnu Viswanath Yosemite Ulusal Parkı’na giderken burada fotoğraf çekti. Fakat çift daha sonra 243 metre yüksekliğindeki kanyonun kenarında selfie çekmek isteyince korkunç bir şey oldu.

Çiftin dikkati dağılınca bir anda uçurumdan aşağı yuvarlandılar. 243 metre yükseklikten yere çakılan Moorthy olay yerinde yaşamını yitirirken Viswanath da ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Başlatılan soruşturma kapsamında yapılan tahlillerde çiftin selfie çekmeden önce yüksek promilli alkol tükettiği belirlendi.