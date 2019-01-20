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Selfie çekmek isteyen çiftin hazin sonu: Uçurumdan düştüler

ABD'ye tatile giden bir çift buradaki doğal yaşam parkını gezerken korkunç bir şekilde can verdi...

20 Ocak 2019 Pazar 16:44
Selfie çekmek isteyen çiftin hazin sonu: Uçurumdan düştüler

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ABD’ye tatile gelen bir çift korkunç bir kaza geçirdi… Hindistan'dan tatile çıkan çift selfie çekmek isterken kanyondan aşağı yuvarlandı. 30 yaşındaki genç kadın yaşamını yitirirken eşi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
30 yaşındaki Meenakshi Moorthy ile 29 yaşındaki eşi Vishnu Viswanath Yosemite Ulusal Parkı’na giderken burada fotoğraf çekti. Fakat çift daha sonra 243 metre yüksekliğindeki kanyonun kenarında selfie çekmek isteyince korkunç bir şey oldu.

Çiftin dikkati dağılınca bir anda uçurumdan aşağı yuvarlandılar. 243 metre yükseklikten yere çakılan Moorthy olay yerinde yaşamını yitirirken Viswanath da ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Başlatılan soruşturma kapsamında yapılan tahlillerde çiftin selfie çekmeden önce yüksek promilli alkol tükettiği belirlendi.

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Son Güncelleme: 20.01.2019 16:46
Anahtar Kelimeler:
Selfie
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