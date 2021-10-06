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Selfie yıldızı gorile hüzünlü veda

Afrika'nın en eski milli parkı Virunga'da çekilen bir selfie'de boy gösterdikten sonra tüm dünyada selfie çektiren goril olarak tanınan ve bir internet fenomenine dönüşen goril 'Ndakasi' 14 yaşında öldü.

06 Ekim 2021 Çarşamba 12:53
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Selfie yıldızı gorile hüzünlü veda
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Tüm dünyanın selfie çektiren goril olarak tanıdığı Ndakasi, 14 yaşında bebekken kendisini kurtaran korucunun kollarında yaşamını yitirdi. 

Afrika’nın en eski parklarından Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki Virunga Ulusal Parkı’nın başında bulunan 49 yaşındaki korucu Andre Bauma, henüz yavruyken bulduğu ve dünyanın tanıdığı gorilin, uzun süredir devam eden hastalığı nedeniyle 14 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.

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Virunga Ulusal Parkı’ndan yapılan açıklamada ise, “Ndakasi son nefesini, bakıcısı ve hayat boyu arkadaşı olan Andre Bauma’nın sevgi dolu kolları arasında verdi” denildi. Ndakasi’nin son fotoğrafı da açıklamayla birlikte paylaşıldı.

"BENİ ANNESİ OLARAK GÖRÜYOR"

Ndakasi için, beni annesi olarak görüyordu diyen Korucusu Bauma, "Bana özellikle yakındır, beraber aynı yatağı paylaştık, onu besledim ve büyüttüm" demişti.

Ndakasi ile korkunç koşullarda tanıştıklarını söyleyen Bauma, "Annesi vurulduğunda Ndakasi iki aylık bir bebekti ve onu bulduklarında ölü annesine hâlâ sarılıyordu. Küçücüktü, sadece birkaç kiloydu. Beni ne zaman görse koşup sırtıma atlardı. Bu annesiyle yaptığı bir şey” diye konuşmuştu.

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