Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
USB hafızayı çöpe atmadan önce dikkat!
USB'yi çöpe atmadan önce dikkat!
Toshiba adını değiştirdi, Dynabook ismini koydu
Toshiba adını değiştirdi!
Dünyanın en hızlı 1 TB taşınabilir SSD'si tanıtıldı
Dünyanın en hızlı SSD'si!
Microsoft'tan şaşırtan 1 Nisan kararı
Microsoft'tan şaşırtan karar!
Call of Duty Mobile ne zaman çıkacak?
Call of Duty Mobile ne...

Senegal'de yeni hükümet kuruldu

08 Nisan 2019 Pazartesi 10:55
Senegal'de yeni hükümet kuruldu
banner44

Senegal'de ikinci dönem görevi başlayan Cumhurbaşkanı Macky Sall'in kurduğu yeni hükümet açıklandı.

Hükümet Genel Sekreteri Maxime Jean Simon Ndiaye'nin açıkladığı kabine listesinde, 32 bakan ve 3 devlet sekreteri yer alıyor.

Kabine lideri görevini üstlenen eski hükümetin Başbakanı, yeni Devlet Bakanı ve Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri Muhammed Boun Abdalah Dionne, kabinede yeni yüzler, daha fazla kadın, daha genç bakanlar bulunduğunu bildirdi.

banner41
Kabinede yer alan isimler ve görevleri şöyle:

"Savunma Bakanı Me Sidiki Kaba, İçişleri Bakanı Aly Ngouille Ndiaye, Maliye ve Bütçe Bakanı Abdoulaye Daouda Diallo, Dışişleri ve Diaspora Bakanı Amadou Ba, Adalet Bakanı Malick Sall, Petrol ve Enerji Bakanı Mouhamadou Makhtar Cissé, Sağlık Bakanı Abdoulaye Diouf Sarr, Ekonomi, Planlama ve İşbirliği Bakanı Amadou Hott, Milli Eğitim Bakanı Mamadou Talla, Spor Bakanı Matar Ba."

Başbakanlıktan cuma günü istifa eden, ardından Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri olarak atanan Dionne, Cumhurbaşkanı Sall'in isteği üzerine parlamentoya başbakanlığın kaldırılmasını da içeren hükümet modeli ile ilgili değişiklik reformu sunacaklarını açıklamıştı.

Senegal, 1963-1970 yıllarında eski Cumhurbaşkanı Leopold Senghor yönetiminde, 1983-1991 yıllarında da eski Cumhurbaşkanı Abdou Diouf döneminde başbakanlık makamı olmadan yönetilmişti.

Şubat ayındaki seçimlerde oyların yüzde 58,26'sını alarak ikinci kez cumhurbaşkanı seçilen Macky Sall'in görev süresi 2024'te sona erecek.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Senegal
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ameliyat için 4 yıl sonraya gün verildi
Ameliyat için 4 yıl sonraya gün verildi
Erdoğan ve Putin'den Moskova'da önemli açıklamalar
Erdoğan ve Putin'den Moskova'da önemli açıklamalar
Korkunç kaza… Yol işçisi metrelerce havaya uçtu!
Korkunç kaza… Yol işçisi metrelerce havaya uçtu!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim