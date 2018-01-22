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Şener Levent: "Zaten bir yakmadıkları kaldı, polis de seyretti"

Gazete önünde toplanan 200 civarındaki kişi “Faşizme Karşı Omuz Omuza” , “Kahrolsun Faşizm” sloganları attılar.

22 Ocak 2018 Pazartesi 22:20
Şener Levent: "Zaten bir yakmadıkları kaldı, polis de seyretti"
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Afrika Gazetesi’ne yapılan saldırıları protesto etmek ve Afrika Gazetesi’ne destek belirtmek için eylem yapıldı.

Gazete önünde toplanan 200 civarındaki kişi “Faşizme Karşı Omuz Omuza” , “Kahrolsun Faşizm” sloganları attılar.

Afrika Gazetesi Genel Yayım Yönetmeni Şener Levent eylemcilerin alkışları arasında bina önüne çıktı ve bir konuşma yaptı.

Madımak’ta yaşananları hatırlatan Levent, bugünün bir dönüm noktası olduğunu kaydetti ve ya önlem alınacağını  ya da “gözü dönmüş, kara bir güruh” olarak nitelendirdiği kişilerin daha şiddetli şekilde  geleceğini belirtti.

Bugün gazeteye saldıran kişilerin “yakın” diye bağırdıklarını savunan Levent, “Zaten bir yakmadıkları kaldı, polis de seyretti” diye konuştu.

Saldırganların TC Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan aldıkları talimatın “gidin onları yok edin” şeklinde olduğunu iddia eden ve “Ona yaptıklarına dair verdikleri rapor üzerine tam olarak aferin alamamışlardır, çünkü görevlerini sonuna kadar yapamadılar, niyetleri bizi öldürmekti” diye konuştu.

“GERİ PÜSKÜRTÜLMEMESİ HALİNDE…”

Geri püskürtülmemesi halinde bugün Afrika gazetesi önünde yapılanların herkesi saracağı görüşünü ifade eden Levent, “Bugün artık baş kaldırmanın ciddi bir biçimde direnmenin zamanıdır. Eğer siyasi partilerimiz ve liderleri dün Erdoğan’ın söylediğine karşı bir çift laf etmiş olsalardı bugün yaşananlar bu boyutta yaşanmayacaktı” görüşünü savundu.

Gazete önünde yaşananların Avrupa’da  ve Güney Kıbrıs’ta büyük etki yarattığını da kaydeden Levent, Avrupa ve Güney Kıbrıs’tan  çok sayıda telefon aldıklarını, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in Ofisinden dahi arandıklarını ancak Kuzey Kıbrıs’tan Cumhurbaşkanı Akıncı da dahil kendilerini arayan soran olmadığını ifade etti.

Gazete önüne gelen Cumhurbaşkanı Akıncı’nın da göstericilerin şiddetinden zor kurtulduğunu söyleyen Levent, Akıncı’nın önlem alınması için Güvenlik Kuvvetleri Komutanı’nı aradığının ifade edildiğini hatırlattı ve “Komutan Akıncı’yı  mı dinler komutan emirlerini Türkiye’deki başkomutanından alır” iddiasında bulundu.

ERSOY: “…YOKSA BU KARA CEHALET HEPİMİZİ YUTACAK”

Sabahın erken saatlerinden bu yana  Gazete’de  yer aldığını ve yaşananları yakından gözlemlediğini söyleyen Sanatçı Yaşar Ersoy da, gazete önüne gelen Cumhurbaşkanı Akıncı’nın yuhalandığını kaydetti ve parti başkanlarının gelmekte olan kara cehaleti görmesi,  ülkenin değerlerine sahip çıkmasını istedi. Ersoy, “Yoksa bu kara cehalet hepimizi yutacak” diye konuştu.

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lefkeli 2018-01-22 22:52:02

yazıklar olsunnn pis rumlarr

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hamdi 2018-01-22 22:54:41

yazıklar olsn nankörler 1974 kıbrıslılar gelmeseydi haliniz ne olcaktıı annelerinizi bacılarınız napardııı rumlarr

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umit tekin 2018-01-23 00:16:06

Bu yorumlari okudukca utaniyorum.Nasil oluyor da bunlari yayinlarsiniz,Herifler resmen Kibrisli Turklere agiza alinmayacak kelimeler sarfediyor .Cok ayip.

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Bende aydinim 2018-01-22 22:36:07

Yaltigin bir hataydi kabullenmen gerek insanlari kiskirttin vijdaniyla oynadin ne olmasini bekliyordun ? Butun halkin arkanda bir kitlemi olusturmasini bekledin boyle bir yaziyla sen aydinsin oylemi ? Bende aydinim bunun hakli olduguna kim karar verecek ? Gucmu adaletmi yok yok en iyisi kim daha cok kitap okudu yada kim gozluk takiyor napalim kardess lutfen insanlarin hassas noktasini desme her insan senin gibi dusunmuyor bazi seyler cok hassastir..

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Right 2018-01-22 22:57:30

Ne iğrenç bir durum. UBP sanki iktidar ya da muhalefette değil. Sanki bu ülkede değil. Sanki Sirilankada birşeyler olmuş, umurlarına değil. İhale, alma satma dağıtma yok ya. Onlar da yok. Vay memleketim vay.

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vatandaş 2018-01-22 23:09:47

lan amına koduklarım sizin topunuzu yakıp küllerinizi anastasiyadez amcanıza postalamak lazım ermeni tohumları sizi

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Right 2018-01-22 22:43:10

Kara cehalet Türkiye'yi yuttu. KKTC de kaç insan var ki? Millet Nasrettin hocanın dediğinde. Parayı veren düdüğü çalar!

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Right 2018-01-22 23:02:15

Başbakan, içişleri ve adalet bakanları nerede yahu.. Bu ülkede bugün onları alakadar eden birşeyler olmadı mı? Bu defa daha çok oy alacaklar. Bu topluma müstehaktırlar. Yakışır!

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