Şener Levent: "Zaten bir yakmadıkları kaldı, polis de seyretti"

Afrika Gazetesi’ne yapılan saldırıları protesto etmek ve Afrika Gazetesi’ne destek belirtmek için eylem yapıldı.

Gazete önünde toplanan 200 civarındaki kişi “Faşizme Karşı Omuz Omuza” , “Kahrolsun Faşizm” sloganları attılar.

Afrika Gazetesi Genel Yayım Yönetmeni Şener Levent eylemcilerin alkışları arasında bina önüne çıktı ve bir konuşma yaptı.

Madımak’ta yaşananları hatırlatan Levent, bugünün bir dönüm noktası olduğunu kaydetti ve ya önlem alınacağını ya da “gözü dönmüş, kara bir güruh” olarak nitelendirdiği kişilerin daha şiddetli şekilde geleceğini belirtti.

Bugün gazeteye saldıran kişilerin “yakın” diye bağırdıklarını savunan Levent, “Zaten bir yakmadıkları kaldı, polis de seyretti” diye konuştu.

Saldırganların TC Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan aldıkları talimatın “gidin onları yok edin” şeklinde olduğunu iddia eden ve “Ona yaptıklarına dair verdikleri rapor üzerine tam olarak aferin alamamışlardır, çünkü görevlerini sonuna kadar yapamadılar, niyetleri bizi öldürmekti” diye konuştu.

“GERİ PÜSKÜRTÜLMEMESİ HALİNDE…”

Geri püskürtülmemesi halinde bugün Afrika gazetesi önünde yapılanların herkesi saracağı görüşünü ifade eden Levent, “Bugün artık baş kaldırmanın ciddi bir biçimde direnmenin zamanıdır. Eğer siyasi partilerimiz ve liderleri dün Erdoğan’ın söylediğine karşı bir çift laf etmiş olsalardı bugün yaşananlar bu boyutta yaşanmayacaktı” görüşünü savundu.

Gazete önünde yaşananların Avrupa’da ve Güney Kıbrıs’ta büyük etki yarattığını da kaydeden Levent, Avrupa ve Güney Kıbrıs’tan çok sayıda telefon aldıklarını, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in Ofisinden dahi arandıklarını ancak Kuzey Kıbrıs’tan Cumhurbaşkanı Akıncı da dahil kendilerini arayan soran olmadığını ifade etti.

Gazete önüne gelen Cumhurbaşkanı Akıncı’nın da göstericilerin şiddetinden zor kurtulduğunu söyleyen Levent, Akıncı’nın önlem alınması için Güvenlik Kuvvetleri Komutanı’nı aradığının ifade edildiğini hatırlattı ve “Komutan Akıncı’yı mı dinler komutan emirlerini Türkiye’deki başkomutanından alır” iddiasında bulundu.

ERSOY: “…YOKSA BU KARA CEHALET HEPİMİZİ YUTACAK”

Sabahın erken saatlerinden bu yana Gazete’de yer aldığını ve yaşananları yakından gözlemlediğini söyleyen Sanatçı Yaşar Ersoy da, gazete önüne gelen Cumhurbaşkanı Akıncı’nın yuhalandığını kaydetti ve parti başkanlarının gelmekte olan kara cehaleti görmesi, ülkenin değerlerine sahip çıkmasını istedi. Ersoy, “Yoksa bu kara cehalet hepimizi yutacak” diye konuştu.