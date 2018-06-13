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Sera gazı salınımında AB'de Almanya başı çekiyor

Verilere göre, 935,8 milyon ton sera gazı salınımı yapan Almanya listede ilk sırada yer aldı....

13 Haziran 2018 Çarşamba 15:03
Sera gazı salınımında AB'de Almanya başı çekiyor

Avrupa Birliği (AB) genelinde 2016'da en fazla sera gazı salınımı yapan ülke Almanya oldu. 

Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) 2016 verilerine göre AB, 4 milyar 440 milyon ton civarında sera gazı salınımı yaptı.

Verilere göre, 935,8 milyon ton sera gazı salınımı yapan Almanya listede ilk sırada yer aldı.

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Almanya'yı 516 milyon tonla İngiltere, 475 milyon tonla Fransa, 438 milyon tonla İtalya ve 397 milyon tonla Polonya takip etti. 

AB genelinde en az sera gazı salınımını, 2 milyon tonla Malta, 9 milyon tonla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve 11 milyon tonla Lüksemburg ve Letonya yaptı. 

ENERJİ SEKTÖRÜ 

AB'de en fazla sera gazı salınımı enerji sektöründen kaynaklandı. Bu dönemde AB enerji sektörü, 3 milyar 352 milyon ton sera gazı salınımı gerçekleştirdi.

Enerji sektörü, AB genelinde sera gazı salınımının dörtte üçüne karşılık geldi. 

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