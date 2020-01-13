Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Saç dökülmesinde B12, D ve demir eksikliğine dikkat
Saç dökülmesinde B12, D ve...
30 futbol sahası büyüklüğündeki teleskop faaliyete geçti
30 futbol sahası büyüklüğünde teleskop
Maraton koşmak damar yaşını gençleştiriyor
Maraton koşmak damar yaşını gençleştiriyor
Google uyardı: Google Chrome 79'u indirmeyin!
Google'dan uyarı!
Süper enfeksiyon daha çok çocukları etkiliyor!
Süper enfeksiyon daha çok çocukları...

Serrac ve Hafter Moskova'da bir araya gelecek

Libya'daki çatışmaların sonlandırılması için UMH Başbakanı Fayiz es-Serrac ve ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, Moskova'da bir araya gelecek.

13 Ocak 2020 Pazartesi 10:24
Serrac ve Hafter Moskova'da bir araya gelecek

Libyalı tarafları temsilen meşru yönetim Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac, Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ve diğer hükümet yetkililerinin de bulunacağı görüşmelerde, diplomatik kaynaklar, bir ateşkes anlaşmasının imzalanmasının gündemde olduğunu bildirdi.

Ulusal bir televizyon kanalına canlı yayında bağlanan Serrac, Libyalılara hitaben, ateşkes anlaşması imzalanmasına yönelik gelişmeler ve siyasi sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Bu, Libyalıların akan kanını durdurma girişimidir"

Libya'da, "hayatını kaybeden gençlerin kanına, şehitlerin ruhuna" bağlı kalacaklarını ve sivil bir devlet arayışından vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Serrac, "Ateşkes anlaşmasını imzalamak gelecekteki anlaşmalar için itici bir adım olacak. Bu, Libyalıların akan kanını durdurma girişimidir. Ateşkesi, ulusal birliği ve sosyal dokuyu korumak amacıyla güçlü olduğumuz bir pozisyonda ateşkesi kabul ettik." diye konuştu.

"Ulusal prensiplerimizden vazgeçmedik"

Serrac, "anlaşmanın bozulması ve silahlı operasyonların başlaması halinde misliyle karşılık vermeye hazır olduklarının" altını çizerek, "Ulusal prensiplerimizden vazgeçmedik. Ateşkes anlaşması ancak ve sadece tiranlık ve silah zoruyla hükmetme hayali kuranların amaçlarını ortadan kaldırma yönünde atılmış bir adımdır." ifadelerini kullandı.

"Aramızdaki farklılıklar ancak demokrasi ve diyalog yoluyla aşılabilir"

Libyalı tarafların imzalayacağı öne sürülen ateşkes anlaşmasını açık biçimde dile getirmekten kaçınan Serrac, şunları söyledi:

"Başlayacağımız siyasi süreç, uzun zamandır hayallerimizdeki devleti kurmak için yaptığımız fedakarlıkların devamı niteliğinde olacaktır. Aramızdaki farklılıklar ancak demokrasi ve diyalog yoluyla aşılabilir. Artık bizim için bir kişinin veya ailenin baskıcı yönetimini kabul etmemiz mümkün değil. Tüm Libyalıları, geçmişi arkada bırakmaya, ayrışmadan vazgeçmeye, barış ve istikrar için safları sıklaştırmaya çağırıyorum."

Öte yandan, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Mişri, katıldığı bir ulusal televizyonun canlı yayınında, Moskova seyahatinde Serrac'a eşlik edeceğini söyledi.

Mişri, "ateşkes anlaşmasının, hayatını kaybedenlerin kanından vazgeçmek değil on aydır başkente saldıran Hafter'in silah zoruyla hükmedemeyeceğinin tescili olduğunu" ifade etti.

Hafter Moskova'da

Aynı şekilde Rus medya kuruluşu Sputnik de Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter'in bu sabah saatlerinde Moskova'ya ulaştığını aktardı.

Rusya'nın Libya Temas Grubu Başkanı Lev Dengov da dün UMH Başbakanı Serrac ve darbeci General Hafter'in Moskova'ya yapacağı ziyarette ateşkes anlaşmasının yapılabileceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Anahtar Kelimeler:
SerracHafterMoskovaHaberGündem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünya ısınıyor, insan vücudunun ısısı azalıyor!
Dünya ısınıyor, insan vücudunun ısısı azalıyor!
AB bursuna son başvuru tarihi 10 Mart
AB bursuna son başvuru tarihi 10 Mart
Rum Yönetimi, Yeşil Hat Tüzüğü'nün uygulamasında yaptığı değişiklikleri AB'ye bildirmedi
Rum Yönetimi, Yeşil Hat Tüzüğü'nün uygulamasında yaptığı değişiklikleri AB'ye bildirmedi
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim