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Sertleşmek için ilaç aldı hastaneye kaldırıldı: Ereksiyon 3 gündür geçmiyor

Meksika'nın Veracruz eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı... İsmi açıklanmayan bir adam, tanıştığı kadını etkilemek için boğalar için geliştirilen bir iktidarsızlık ilacını alınca hastanelik oldu. 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam uluslararası basının gündemine oturdu.

14 Ocak 2020 Salı 10:11
Sertleşmek için ilaç aldı hastaneye kaldırıldı: Ereksiyon 3 gündür geçmiyor

Meksika, tanıştığı 30 yaşındaki kadını etkilemek için boğalar için geliştirilen iktidarsızlık ilacını alan adam hastanelik oldu. Olay Meksika’nın Veracruz eyaletinde meydana geldi… Reynosa kentinde yaşayan adam tanıştığı 30 yaşındaki bir kadını “yatak performansıyla” etkilemek isteyince hastaneye kaldırıldı.

Boğalar için geliştirilen bir iktidarsızlık ilacını kullanan talihsiz adam penisinin sürekli erekte olmasından dolayı acı içerisinde bir hastaneye kaldırıldı. Kasık ağrısı dinmeyen adamın erekte haldeki penisini gören doktorlar şaşkına döndü. Yerel basına konuşan doktorlar, “Veracruz’da bir iktidarsızlık ilacı satın almış ve daha sonra kullanmış. Bu ilacı bölgede yaşayan çiftçilerden satın almış. Çiftçiler bu ilacı boğaları çiftleştirmek için kullanıyormuş” açıklamasını yaptı.

Anahtar Kelimeler:
Sertleşme
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