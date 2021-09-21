Sesli asistana alışveriş listesi yaptıran papağan kameralara yakalandı

TikTok ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında büyük beğeni toplayan Max isimli papağan, Amazon’un sesli asistanı Alexa’yla konuşurken kameraya yakalandı.

Geniş bir kelime dağarcığına sahip olduğu ifade edilen gri Kongo papağanı, Alexa’ya alışveriş listesi hazırlatırken görüldü.

TikTok’ta Max Franklin adıyla paylaşılan video, 1 milyondan fazla kullanıcının beğenisini kazandı.

Videoda NewYork’ta yaşayan 21 yaşındaki papağanın, önce bariz bir insan sesiyle "Alexa" diye seslendiği duyuluyor.

Bunun ardından papağan, sesli asistana "Çekilmiş domuz eti ekle" komutunu veriyor.

Alexa da buna karşılık, "Alışveriş listenizde zaten çekilmiş domuz eti var" cevabını veriyor.

Bunu duyan papağan Max, kahkahalarla gülmeye başlıyor.

Max'in bu sözleri Alexa’ya komut veren sahibinden öğrendiği düşünülüyor.

@maxtheafricangrey2000 kullanıcı adlı Instagram hesabında da Max’in birçok videosu paylaşılıyor.

Bu videolardan bazılarında Max, evin ışıklarını açması için Alexa’ya komut verirken görülüyor. Bazı videolarda ise Amazon’un sesli asistanına müzik açtırıyor.

Papağanlar, insan seslerini başarıyla taklit etmeleriyle ünlü. Öte yandan sinekkuşları ve hatta ördeklerin de bu sesleri taklit edebildiği biliniyor.

Örneğin bu ay yayımlanan bir araştırmada Avustralya misk ördeğinin (Biziura lobata) de birçok sesi çıkarabildiği anlaşılmıştı.

Kanberra’da bir doğa koruma parkında yaşayan Ripper isimli erkek ördeğin "Lanet olası aptal!" diye hakaret ettiği ses kaydı, türün duyduğu sesleri taklit edebildiğine dair ilk belge olmuştu.

Böylece misk ördeği; ötücü kuşlar, papağanlar ve sinek kuşları gibi diğer "taklitçi" türlere katılmıştı.