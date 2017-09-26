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Sevdiği kadını diri diri yaktı!

Genellikle toplu tecavüz haberleriyle gündeme gelen Hindistan'da bu sefer bir başka vahşet yaşandı...

26 Eylül 2017 Salı 13:14
Sevdiği kadını diri diri yaktı!

Hindistan'da sevgisine cevap alamayan Ravi, evlenme teklifini kabul etmeyen Seema'yı üzerine benzin döküp yaktı.

Son günlerdeki çılgın aşık dehşetinin bir örneği de geçtiğimiz Cumartesi günü Hindistan'da yaşandı. 23 yaşındaki gencin, sevgisine karşılık vermediği iddiasıyla üzerine benzin dökerek yaktığı genç kız, ağır yaralandı. Korkunç olay geçtiğimiz Cumartesi günü kızın ailesinin evde olmadığı sıra meydana geldi.

Ravi bir süre önce evlenme teklif etti. Ravi'nin teklifini kabul etmeyen genç kız, kendisiyle görüşmek istemediğini söyledi. Bunun üzerine sinirlenen Ravi, babasıyla birlikte korkunç bir plan kurdu. Gennç kızı takip eden ikili, kızın ailesinin evde olmadığı anı fırsat bilip zorla kapısına dayandı. Olumsuz yanıt alan Ravi, genç kızın üzerine, yanında getirdiği benzini döktükten sonra yaktı.

Elbiseleri tutuşan genç kızın çığlık atması üzerine genç kızın abisi, olaya müdahale ederek, kızın üzerindeki alevleri söndürmeye çalıştı.

Olay yerine gelen ambulansla bölgedeki bir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kızın saçlarının ve vücudunun büyük bölümünde (%75) yanıklar oluştuğu öğrenildi. Vücudunda ağır yanıklar oluşan talihsiz genç kız, kaldırıldığı hastanedeki ilk müdahalenin ardından vefat etti.

Gözü dönmüş aşık Ravi'nin, 'genç kızı sevgisine karşılık vermediği için yakmak istediğini söylediği' öğrenildi.

Genç kızın babası Kuber Yadav, kızlarına bu acıyı yaşatan Ravi ve babasını canlı canlı yandığını görmek istiyorum! dedi.

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Son Güncelleme: 26.09.2017 15:05
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