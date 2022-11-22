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Sevdiğiniz şarkılar ilişki durumunuzu ortaya çıkarıyor

Kanada'daki araştırmacılar, müziğin insanların ilişki durumlarında oynadığı rolü inceledi. Yapılan çalışmaya göre insanların dinlediği şarkıların sözleri, bu kişilerin bir ilişki hakkında ne düşündüğünü gösteriyor.

22 Kasım 2022 Salı 23:44
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Sevdiğiniz şarkılar ilişki durumunuzu ortaya çıkarıyor



Araştırmada insanlar bağlanma tarzı açısından 4 gruba ayrıldı. Bunlar arasında reddedilmekten korkan ve ilişkilerinde güvence arayan "endişeli", çok samimi olmaktan rahatsızlık duyan "çekingen", iyimser bakış açısına sahip "kendine güvenli" ve kafa karıştırıcı beklentilere sahip "karma" bağlanma tarzları var.

Personel Relationships adlı hakemli bilimsel dergide yayımlanan çalışmada, 570 katılımcıdan favori parçalarını söylemeleri istendi. Katılımcıların, bir ilişkiye bağlanma tarzları ve kişilik özellikleri de belirlendi.

Bunun ardından yaklaşık 7 bin şarkı, söz konusu 4 gruba göre ayrıldı.

Katılımcıların seçtiği şarkılar, sözleri incelenerek bağlanma tarzlarına göre analiz edildi.

Bulgular, "endişeli" gruptaki bireylerin Adele'in ünlü parçası Someone Like You gibi kaygılarla dolu sözlere sahip şarkıları tercih ettiğini gösterdi. Kendine güvenen kişilerin, The Beatles'ın Love Me Do'su gibi şarkıları dinlediği belirlendi.

Araştırmayı yöneten Ravin Alaei, "Müziğin insanların hayatlarında oynadığı rolle ilgileniyorum. Sözler önemlidir, bu yüzden onlara dikkat edin" dedi.

İnsanların en sevdiği şarkıların sözlerinin, onların düşüncelerini ve duygularını yansıtabileceğini savunan Psikolog Alaei, "Bunlar aynı zamanda ilişkilerdeki deneyimlerinizle ilgili fark etmemiş olabileceğiniz şeyleri de ortaya çıkarabilir" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
şarkıIlişki
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