Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Üniversal Bankası bilgi işlem müdürü tutuklandı...
Üniversal Bankası bilgi işlem müdürü...
Taciz iddiasıyla tutuklanan otobüs şoförü tutuksuz yargılanacak
Otobüs şoförü tutuksuz yargılanacak
Zorla fuhuş yaptırdı!
Zorla fuhuş yaptırdı!
Uyuşturucu satıcıları yakalandı!
Uyuşturucu satıcıları yakalandı!
Sapıklıktan vazgeçmiyor!
Sapıklıktan vazgeçmiyor!
banner107

Sevenleri yasa boğuldu!

Pele'nin sağlık durumuyla ilgili endişe verici bilgiler gelmeye başladı. Brezilya basınına göre, 82 yaşındaki futbol efsanesi kemoterapiye olumlu yanıt vermedi.

03 Aralık 2022 Cumartesi 22:12
0 Okunma
Sevenleri yasa boğuldu!



Bağırsak kanseri sebebiyle hastaneye kaldırılan Brezilyalı efsane Pele'den kötü haber geldi.

Daha önce tedavi gördüğü hastane yaptığı açıklamada 82 yaşındaki efsanenin durumunun belirsiz olduğu belirtilmişti.

Kemoterapide istenilen sonuçları veremedi

Brezilya basınında yer alan haberlere göre; Pele, kemoterapide istenilen sonuçları veremedi.

Haberde efsanenin artık destek tedavi gördüğü, hastalığı sürecinde hayat kalitesinin düşmesini engelleyecek tedbirlerin alındığı yazıldı.

"Pele'yi seviyoruz"

Pele için Dünya Kupası'nın düzenlendiği Katar'da "geçmiş olsun" ve "Pele'yi seviyoruz" mesajları binalara yansıtıldı.

"Kral için dua ediyorum"

Dünyaca ünlü futbolculardan efsane isim için destek mesajları geldi. Fransa Milli Takımı'yla Dünya Kupası'nda mücadele eden Mbappe de; "Kral için dua ediyorum." mesajıyla desteğini gösterdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünya ölüp yeniden dirilen hemşirenin sözlerini konuşuyor!
Dünya ölüp yeniden dirilen hemşirenin sözlerini konuşuyor!
Öğrenince olanlar şaşkına çevirdi
Öğrenince olanlar şaşkına çevirdi
Cansız bedenin ünlü Hollywood yıldızı olduğu ortaya çıktı!
Cansız bedenin ünlü Hollywood yıldızı olduğu ortaya çıktı!








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim