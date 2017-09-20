'Sevgilisinden' ayrılan penguen aşk acısı çekiyor

Japonya'daki bir hayvanat bahçesinde yaşayan penguen, aşık olduğu karton karakterden ayrılmak zorunda kalınca ‘ayrılık acısı' çekmeye başladı.

Grape-kun isimli yaşlı penguen, tayfun alarmı sebebiyle yuvasından götürülen karton sevgilisinden ayrılınca 'kalp kırıklığıyla mücadele etmeye başladı.'

20 yaşındaki Grape-kun, Japonya'nın Miyaşiro kentindeki Tobu Hayvanat Bahçesi'nde yaşıyor.

​10 YILLIK 'SEVGİLİSİ' GENÇ BİR PENGUEN İÇİN TERK ETMİŞTİ

Grape-kun, 10 yıllık ilişki yaşadığı dişi penguen Midori'nin kendisini daha genç bir penguen için terk etmesinden sonra aradığı aşkı, Hululu adlı çizgi film karakterinin karton siluetinde bulmuştu.

​Hululu minyon yapısı, siyah beyaz mini elbisesiyle pengueni andıran bir karakter.

GÖZLEMLERLE KUR YAPTIĞI DOĞRULANDI

Hayvanat bahçesi görevlileri, Grape'in her geçen gün uzun uzun Hululu'yu seyrettiğini fark etti. Bu durum ziyaretçilerin de eğlencesi haline geldi.

Penguenin duygularının gerçek olduğu, onun gaga ve kanat hareketlerinin gözlenmesiyle doğrulandı. Çünkü bu hareketler penguenlerin dünyasında, Grape'in kur yaptığına ve ilişkiye başlamak için hazır olduğuna işaret ediyordu.