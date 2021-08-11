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Sevgilisinin hapishaneden kaçmasına yardım eden cezaevi çalışanına üç yıl hapis

Britanya’da, sevgilisinin hapishaneden kaçmasına yardım eden bir cezaevi çalışanına üç yıl hapis cezası verildi.

11 Ağustos 2021 Çarşamba 14:14
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Sevgilisinin hapishaneden kaçmasına yardım eden cezaevi çalışanına üç yıl hapis

Derbyshire bölgesindeki Devogate Cezaevi’nde çalışan Erica Whittingham (33), soygun nedeniyle hapse giren Michael Seddon’a aşık oldu. Devogate Cezaevi’nde başlayan ilişkileri Seddon, Sudbury Cezaevi’ne nakledilince de sürdü. İkili, Whittingham’ın Seddon’a ulaştırdığı cep telefonu sayesinde haberleşiyordu.

Whittingham, 1 Ekim 2019’da, demir parmaklıklar arkasında aşık olduğunu söylediği Seddon’ı, Sudbury Cezaevi’nin önünde aracıyla bekledi ve onu alıp bir tren istasyonuna bıraktı. Seddon trenle Liverpool kentine gitti. Seddon, hücresine, bir süre olmadığını anlamasınalar diye ‘yem’ bırakmıştı.

Whittingham ve Seddon, altı ay süreyle ülkenin çeşitli kenlerindeki otellerde buluştu. Sonra yolları ayrıldı. Seddon, başka bir kadınla birlikte olmaya başladı ve Mart 2020’de yakalandı. Ve, kaçmasına Whittingham’ın yardım ettiği ortaya çıktı. Seddon yeniden cezaevine yollanırken görevden uzaklaştırılan Whittingham hakkında dava açıldı.

Seddon’la ilişki yaşadığı sırada kocasından yeni ayrıldığını anlatan Whittingham, psikolojisinin bozuk olduğunu, büyük bir hata yaptığını söyledi.

Yaptığının suç teşkil etmesinin yanı sıra mesleki etik kuralları açısından da kabul edilemeyecek bir şey olduğunun altını çizen hakim onu üç yıl hapis cezasına mahkum etti. Bir dönem cezaevi çalışanı olan Whittingham mahkum olarak hapishaneye girdi.

2011 yılında 22 yaşındayken dört kişilik bir grupla 78 yaşındaki çiftçiyi sandalyeye bağlayıp döverek ve silah çekerek soygun yapan Seddon’ın cezasına kaçtığı için altı ay daha eklendi.

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