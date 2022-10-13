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Sevginizi en iyi şekilde ifade etme yolları

Yaşadığınız ilişkilerde partnerinizi anlamadığınız anlar hiç oldu mu? “Kimin olmamıştır ki?” dediğini duyar gibiyiz. Eğer ‘sevgi dilini’ konuşmayı öğrenebilirseniz partnerinizle daha sağlıklı ilişkiler kurabilirsiniz.

13 Ekim 2022 Perşembe 21:15
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Sevginizi en iyi şekilde ifade etme yolları



Amerikalı yazar Gary Chapman yaklaşık 10 sene önce ortaya bir terim attı: sevgi dili. İlişkiler üzerine yazdığı The Five Love Languages (Beş Sevgi Dili) adlı kitabında herkesin sevgiyi farklı şekilde algıladığını öne süren yazar, 5 sevgi dili olduğunu vurguluyor. Bu dilleri öğrenerek partnerinizin nasıl hissettiğini ve neler istediğini daha iyi anlayabilirsiniz.

OLUMLU SÖZLER

Bu aşk dilini konuşanların partnerlerinin sık sık “Seni seviyorum” demesi gerekiyor. Not bırakırken, konuşurken veya mesaj atarken nazik ve samimi ifadeler kullanmak ilişkinin için yararl olacaktır. “Teşekkürler”, “Çok kibarsın” veya “Yaptıklarını takdir ediyorum” gibi ifadeler bu dili konuşanları çok mutlu edecektir.

KALİTELİ ZAMAN

Bu dili konuşanlar, partnerine zamanını tamamen vererek hiçbir şeyin birliktelerini bölmesine izin vermiyor. Televizyon, ev işi ve telefon olmadan karşınızdakine tüm dikkat veriyorsanız bu dili konuşuyor olabilirsiniz.

HEDİYE ALMAK

Bir hediyenin altında yatan nezaket ve düşünce, bu dili konuşanları oldukça mutlu edebilir. Aldığınız hediyeninin partnerinize hitap etmesi ve ona ne kadar değer verdiğinizi göstermesi oldukça önemli.

İŞ BÖLÜMÜ

Evi süpürmek, markete gitmek veya faturaları ödemek gibi sorumluluk isteyen işleri partnerinizle ile paylaştığınızda bu dili konuşuyorsunuz diyebiliriz. Onları hayatını kolaylaştıran şeyler düşünmeniz, değerli hissettirecektir.

FİZİKSEL DOKUNUŞ

Bu dili konuşan bireyler, fiziksel temasa bayılıyor. El ele tutuşma, sarılma, sırta dokunma... Sevginizi göstermek konusunda bilinçli yollar bulun diyor yazar Chapman. Dokunmanın, partnere olan değeri ve sevgiyi göstermenin en direkt yolu olduğu düşünülüyor.

Anahtar Kelimeler:
SevgiIlişkiSevgili
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