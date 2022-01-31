Seyir halindeki araçta cinsel ilişkiye girdiler!

İspanya’nın başkenti Madrid’te yıllar öncesinde yaşanan bir olayın etkileri hala devam ediyor. Seyir halindeyken cinsel ilişkiye giren bir çift güvenlik kameralarına yansımıştı. Polisin plaka araştırmasından sonra sürücü ve sevgilisinin kimliği tespit edildi. Yıllarca süren yargılamanın sonucunda çifte 2 yıl trafikten men cezası verildi.