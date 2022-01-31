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Seyir halindeki araçta cinsel ilişkiye girdiler!

İspanya’nın başkenti Madrid’te yıllar öncesinde yaşanan bir olayın etkileri hala devam ediyor. Seyir halindeyken cinsel ilişkiye giren bir çift güvenlik kameralarına yansımıştı. Polisin plaka araştırmasından sonra sürücü ve sevgilisinin kimliği tespit edildi. Yıllarca süren yargılamanın sonucunda çifte 2 yıl trafikten men cezası verildi.

31 Ocak 2022 Pazartesi 10:36
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Seyir halindeki araçta cinsel ilişkiye girdiler!
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İspanya’da işlek bir yolda seyir halindeyken cinsel ilişkiye giren bir çift, güvenlik kameralarına yakalanınca kendilerini uzun süren bir yargılama sürecinin ortasında buldu. Madrid'de yolda cinsel ilişkiye girmelerinin ardından plakalarından tespit edilen çift, gözaltına alınmıştı. Karakolda ifadelerine başvurulan çift, serbest bırakılmıştı ancak haklarında yasal işlem başlatılmıştı.

SONUNDA YASAL KARAR VERİLDİ

Yıllar süren yargılamaları sona eren çiftin hakkında cezai işlem başlatıldı. Çifte para cezasının yanı sıra iki boyunca trafikten men cezası da verildi.

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