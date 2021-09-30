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Shipton Ana'dan korkutan sözler! Türklerle ilgili bomba kehanet

1488-1561 yılları arasında yaşayan İngiliz kahin Ursula Southeil, halk arasında Shipton Ana olarak da anılıyor. Bir cadı olduğuna da inanılan kahinin, bugüne dek birçok kehaneti tuttu. Shipton Ana'nın, Türklerle ilgili söylediği sözler ise kafa karıştırdı.

30 Eylül 2021 Perşembe 16:18
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Shipton Ana'dan korkutan sözler! Türklerle ilgili bomba kehanet
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Halk arasında Shipton Ana olarak bilinen İngiliz kahin Ursula Southeil'in, Türklerle ilgili kehaneti ''Türkleri yakın zamanda bir savaş mı bekliyor?'' sorusunu akıllara getirdi. İşte, her dediği çıkan Shipton Ana'nın tüyler ürperten kehanetleri...

SHIPTON ANA KEHANETLERİ:

Dünyanın çevresinde insanların düşünceleri uçacak. (Telsiz telefon)

Tıpkı bir tahta kadar kolay bir biçimde, suda demir yüzecek. (Gemiler)

Fransa, üç kez kan dansına öncü olacak. Halk özgür olmadan önce, üçüncü zalim yöneticiyi görecek. (Robespierre Napolyon Pentain)

Halk, Fransa'da üç kez kendisini yönetecek. (Fransa'da üç Cumhuriyet)

Henüz bilinmeyen topraklarda (ABD), İngiltere bir Yahudiyi kabul edecek. (Başbakan Disraeli) Bu garip bir düşünce ama Yahudiler bir zamanlar küçümsenirken, doğduğunda Hristiyan olacak.

Şiddetli geçimsizlik olduğu zamanda İngiltere ve Fransa bir olacaklar. (1. ve 2. dünya savaşları)

Shipton Ana'nın Türk kehaneti

İngiltere'de bir savaş çıkacak. Orada Türkler oturduğu zaman, şiddetli bir çekişme başlayacak. Birbirlerinin yaşamlarını almaya çalışacaklar.

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