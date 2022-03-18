Şi'den Biden'a: ABD ve Çin dünya barışı için çaba göstermeli

Çin devlet medyası, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ABD Başkanı Joe Biden arasında, Ukrayna krizinin ele alındığı telefon görüşmesi gerçekleştirildiğini duyurdu.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, görüşmenin yerel saatle 13.03'te başladığı belirtildi.

Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı video konferans görüşmesinde, “Ülkeler savaşacak noktaya gelmemeli. Savaş ve çatışma kimsenin yararına değil. Uluslararası toplum en çok barış ve güvenliği korumalı” dedi.

Reuters'ın aktardığına göre "Ukrayna krizi görmek istemediğimiz bir şey" diyen Şi, "Çin ile ABD'nin ikili ilişkileri doğru yolda yönlendirmesi gerektiğini ve iki tarafın da uluslararası sorumlulukları üstlenmesi ve dünya barışı için çaba göstermesi gerektiğini" söyledi.