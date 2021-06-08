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Sibirya'da bulunan mikroskobik canlının 24 bin yıl hayatta kaldığı keşfedildi

Sibirya'da donmuş toprak numunesinde tespit edilen "Bdelloid rotifer" isimli mikroskobik canlının 24 bin yıllık olduğu anlaşıldı.

08 Haziran 2021 Salı 08:52
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Sibirya'da bulunan mikroskobik canlının 24 bin yıl hayatta kaldığı keşfedildi

Rus bilim insanları, Sibirya bölgesindeki donmuş toprak tabakasında çok hücreli mikroskobik bir canlının 24 bin yıl hayatta kaldığını keşfetti.

Rusya'da bulunan Pushchino Bilimsel Araştırmalar Merkezi araştırmacıları, Sibirya bölgesinde yürüttükleri çalışmalarda topladıkları donmuş toprak numunesinde "Bdelloid rotifer" isimli mikroskobik canlının bulunduğunu tespit etti.

Sondaj yolu ile elde edilen numunenin içerisinde donmuş halde bulunan çok hücreli organizmayı inceleyen araştırmacılar, canlının yaşam fonksiyonlarının devam ettiğini belirledi.

Organizmanın yaşını belirlemek üzere ileri radyo-karbon testlerine tabi tutan bilim insanları, canlının 24 bin yıllık olduğunu anladı.

Araştırma ekibinden Stas Malavin, çalışmanın çok hücreli hayvanların kriptobiyoz halinde on binlerce yıl yaşayabileceklerini ispat eden çok güçlü bir kanıt olduğunu ifade etti.

Bilim insanları, daha önce bazı basit kurtçuk ve bitki türlerini donmuş toprak örnekleri içerisinde tespit etmiş ve donmuş halde hayatta kalabildiklerini rapor etmişti.

Bazı basit organizmaların, aşırı sıcak, aşırı soğuk veya zehirli ortam gibi yaşamsal faaliyetlerin sürdürülmesinin zor olduğu ortamlarda metabolizmalarını neredeyse duracak seviyeye getirme anlamına gelen kriptobiyoz halinde hayatta kalmayı başardığı biliniyor.

Son Güncelleme: 08.06.2021 16:14
Anahtar Kelimeler:
SibiryBdelloid RotiferMikroskobik Canlı
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