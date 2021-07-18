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Sıcak hava balonunun pilotu düştü, dehşete kapılan yolcular sürüklendi

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18 Temmuz 2021 Pazar 18:43
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Sıcak hava balonunun pilotu düştü, dehşete kapılan yolcular sürüklendi

ABD'de bir sıcak hava balonu pilotu, yolculuk sırasında düşerek hayatını kaybetti.

Vermont eyaletinin Bradford bölgesinde pilot Brian Boland, perşembe günü 4 yolcuyla birlikte hava balonu seyahatine çıktı. Fakat kısa süre sonra yolcular ve pilot talihsiz bir kaza yaşadı.   

Vermont Eyalet Polisi'nin açıklamasına göre sıcak hava balonunun alt kısmı uçuş sırasında yana doğru devrildi ve yolculardan biri aşağı düştü. Ancak balon henüz çok yükselmediğinden yolcu yaralanmadan kazayı atlattı.

Öte yandan 72 yaşındaki Boland, balona irtifa kazandırmaya çalışırken ayağı alt kısımdaki bir mekanizmaya dolandı. Burada mahsur kalan pilot, araç tekrar havalanmaya başlarken yüksekten yere düştü.

Boland'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği açıklandı.

Anahtar Kelimeler:
ABD
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