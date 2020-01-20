Sıcak su borusu patladı, 5 kişi yanarak can verdi

TASS haber ajansının Rusya Acil Durumlar Bakanlığına dayandırarak verdiği habere göre, Perm’de küçük bir otelin bodrum katındaki odalarda ısıtma sistemini sağlayan sıcak su borusu sabaha karşı patladı. Katın sıcak suyla dolması sonucu odalarda bulunan 5 kişi yanarak hayatını kaybetti. Rusya Soruşturma Komitesinin olayla ilgili inceleme başlattığı bildirildi.