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Sıcaklar 'kırmızı alarm' seviyesinde

Mevsim normallerinin üzerinde yaşanan sıcaklıkların vurduğu ülkelerden birisi de Çin. Ülkede sıcaklık nedeni ile ilan edilen kırmızı alarm durumu devam ediyor.

21 Ağustos 2022 Pazar 15:57
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Sıcaklar 'kırmızı alarm' seviyesinde


Çin'de meteoroloji yetkilileri, artan sıcaklıklar nedeni ile açık havadaki iş faaliyetlerini durdurmaları, yangın koruma tedbirlerine hassasiyet göstermeleri ve kırılgan durumdaki nüfusun ihtiyaçlarını dikkate almaları uyarısında bulunuyor.

Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, ülkede yaşanan sıcaklıkla ilgili gelişmeleri yakından takip ederek, yayınladığı raporlarla durum bilgisini tüm dünya ile paylaşıyor.

İlk uyarı 12 Ağustos'ta verilmişti

Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, subtropikal yüksek basınçtan kaynaklanan sıcak hava dalgası nedeniyle 12 Ağustos'ta bu yılın ilk "kırmızı uyarısını" yayınlamıştı.

Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, ülkenin kuzey, doğu ve iç kesimlerinde etkisi hissedilen sıcak hava dalgası nedeniyle yayınladığı "kırmızı uyarının" sürdüğünü bildirdi.

40 sıcaklık kayıtlara geçti

AA'nın haberine göre, merkezden yapılan açıklamada, bugün Gansu, Şaanşi, Hınan, Anhui ve diğer eyaletlerin bazı bölümlerinde 35 ila 39 derece sıcaklık değerlerinin görülmesinin beklendiği belirtildi. Şaanşi, Siçuan, Hubey, Hunan, Anhui, Ciangşi ve Cıciang eyaletleri ile Çongçing'de ise 40 dereceyi aşan sıcaklık değerleri ölçülebileceği kaydedildi.

Kırmızı alam seviyesi devrede

"Kırmızı" uyarı, Çin'in 4 dereceli sıcak hava uyarı sisteminde en yüksek seviyeyi temsil ediyor. Uyarılar, yüksekten düşüğe "kırmızı", "turuncu", "sarı" ve "mavi" şeklinde sıralanıyor.

60 yılın en yüksek sıcaklık değerleri

Doğu ve kuzey kesimlerinde son 60 yılın en yüksek sıcaklık değerlerinin kaydedildiği sıcak hava dalgası nedeniyle Yangzı Nehri'nde son 157 yılın en düşük su seviyesi ölçülmüştü.

Anahtar Kelimeler:
SıcaklarKırmızı Alarm
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