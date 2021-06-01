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Sıcaklık kaynaklı ölümlerin yüzde 37'sine küresel ısınma yol açıyor

Sıcaklık kaynaklı ölümlerin yüzde 37'sine küresel ısınmanın sebep olduğu ortaya kondu.

01 Haziran 2021 Salı 08:53
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Sıcaklık kaynaklı ölümlerin yüzde 37'sine küresel ısınma yol açıyor

Bilim insanları, dünya genelindeki 732 şehirdeki 1991-2018 arasındaki sıcaklık kaynaklı ölümleri araştırdı.

Bu kapsamda, şehirlerdeki sıcaklıklar bilgisayar ortamında hazırlanan simülasyonlarla iklim değişikliği yaşanmamış ihtimalleriyle kıyaslandı.

Araştırmada, sıcaklık kaynaklı ölümlerin yüzde 37'sinin küresel ısınmanın tetiklediği aşırı sıcaklıklar sebebiyle gerçekleştiği ortaya kondu.

BREZİLYA BAŞI ÇEKİYOR

İkim değişikliği sebebiyle en fazla can kaybının Güney Amerika'da görüldüğü ve Brezilya'nın Sao Paulo kentinin yıllık ortalama 239 ölümle başı çektiği kaydedildi.

Araştırmada, 732 şehirde yıllık ortalama aşırı sıcaklık kaynaklı can kaybının 9 bin 700 olduğuna dikkat çekildi.

Bazı ülkelerdeki ölü sayılarındaki farklılıklara ise kültürel ve çevresel faktörlerle birlikte klima sistemlerinin etkili olduğu aktarıldı.

Yeni tip Corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 2020'de fosil yakıt kullanımının yüzde 7 düşmesine karşın küresel ortalama sıcaklıkların sanayi öncesi (1850-1900) seviyesinin yaklaşık 1,2 derece üzerinde olduğuna işaret edildi.

Araştırmanın sonuçları, Doğa İklim Değişikliği dergisinde yayımlandı.

Anahtar Kelimeler:
Küresel IsınmaSıcaklık Kaynaklı ölümlerİkim Değişikliği
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