Sıcaktan etkilenen kaplumbağaya su içirdi

Siirt'te bir vatandaşın sıcaktan etkilenen kaplumbağaya su içirdiği görüntüler herkesin takdirini topladı.

Bir vatandaş kent merkezindeki evinin bahçesinde hareketsiz halde bir kaplumbağa gördü. Sıcaklığın 40 dereceyi bulduğu merkezde güneşin altında kalan kaplumbağanın susadığını düşünen hayvan sever, eline aldığı pet şişeyle kaplumbağanın yanına gitti.



Yanına yaklaşan kişiyi gören kaplumbağa önce kabuğuna çekildi, ardından suyu görünce tekrar çıkıp kendisine uzatılan sudan içti.



Sıcaktan hareketsiz duran kaplumbağaya su içirilmesi, hayvan sever vatandaşların takdirini kazandı.