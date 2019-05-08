Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
ABD tarihinde bir ilk: Üç güzellik yarışmasında da siyah kadınlar birinci oldu, #MeToo vurgusu yapıldı
BD tarihinde bir ilk: Üç...
Drone'ları hack'lemek meğer 'çocuk oyuncağı'ymış!
Drone'ları hack'lemek çok kolaymış!
Wi-Fi 6 dönemi resmen başlıyor!
Wi-Fi 6 dönemi resmen başlıyor!
Facebook hikayeleri 'tutmaz' denildi, 500 milyonu devirdi!
Facebook hikayeleri 500 milyonu devirdi!
Kahvaltıyı atlamak kalp hastalığından ölüm riskini artırabilir
Kahvaltıyı atlamak kalp hastalığından ölüm...

Sicilya'daki 11 bin ev internetten 1 euroya satılıyor

İtalya’nın Sicilya kentinde bulunan Mussomeli Belediyesi, beldeyi ‘canlandırmak’ için bir proje başlattı. Tam on bir bin ev, internet üzerinden 1 euroya satışa çıkarıldı.

08 Mayıs 2019 Çarşamba 14:55
Sicilya'daki 11 bin ev internetten 1 euroya satılıyor
banner44

İtalya’nın Caltanissetta eyaletine bağlı Mussomeli Belediyesi, nüfus kaybı yaşayan kasabayı yeniden canlandırmak, mimari mirası korumak ve turizmi teşvik amacıyla bölgedeki terk edilmiş on bir bin evi 1 eurodan satışa çıkardı. 

Ortaçağdan kalma tarihi kalelerin ve kiliselerin yer aldığı bölgede satılık olan evlerin üzerine ilanlar asıldı. İlanların asılı olduğu eski evlerin üzerlerinde yer alan numaralar ile satın alma işlemi www.case1euro.it adresi üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Bölgeye gidemeyenler ise internet sitesinden numaralandırılmış bütün evleri görebiliyor.

banner41
TEK ŞART TADİLAT

Evleri 1 euroya satın aldıktan sonra tapu sahibi olmanın şartı ise tadilat. 

Belediye, evi satın alanlardan 8 bin euro depozito ve 1 metre kare için 107 dolarlık tadilat yaptırmalarını istiyor.  Tadilat yaptırılmasının ardından depozito ev sahibine geri veriliyor. Tadilatın yapılmaması halinde ise depozitoya el konuluyor.

Beldede tadilat işlemlerini yaptıracak mühendislerin ve mimarların olduğu, ancak ev sahibi eğer isterse kendi ayarladığı tadilat ekibini de getirebileceği belirtiliyor. 

banner22
Anahtar Kelimeler:
Sicilya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Prens Harry ve Meghan Markle çiftinin iki günlük oğullarının ilk fotoğrafları paylaşıldı
Prens Harry ve Meghan Markle çiftinin iki günlük oğullarının ilk fotoğrafları paylaşıldı
Rusya'nın ajan balinası denize düşen telefonu böyle çıkardı
Rusya'nın ajan balinası denize düşen telefonu böyle çıkardı
Katolik kilisesinden şeytan çıkarma kursu: 2.800 TL verene sertifika
Katolik kilisesinden şeytan çıkarma kursu: 2.800 TL verene sertifika

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim