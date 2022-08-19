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Şiddetli fırtına 6 kişinin ölümüne neden oldu

Fransa'nın Akdeniz'deki adası Korsika'da, şiddetli fırtına 6 kişinin ölümüne neden oldu.

19 Ağustos 2022 Cuma 09:22
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Şiddetli fırtına 6 kişinin ölümüne neden oldu


Ülke basınındaki haberlere göre, Fransız Meteoroloji İdaresinin (Meteo-France) bu sabah fırtına ve sel için turuncu alarm verdiği adada, hızı saatte 224 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar ile yağış etkili oldu.

Sagone ve Balagne bölgelerindeki kamp alanları ve Coggia'da Liamone kumsalında rüzgarın etkisiyle yıkılan ağaçlar, 6 kişinin ölümüne yol açtı, 4'ü ağır 20 kişi yaralandı.

Akdeniz Deniz Valiliği, adanın batı sahillerinde karaya vuran ya da alabora olan teknelere yönelik 125'e yakın kurtarma operasyonunun devam ettiğini duyurdu.

Öte yandan, çok sayıda teknenin, Fransa Meteoroloji İdaresinin, alarm seviyesini bu sabaha kadar en düşük seviye olan sarıda tutması nedeniyle açıldığı belirtiliyor.

Ayrıca adanın en büyük kenti Ajaccio'daki havalimanının kuvvetli rüzgardan etkilenmesi nedeniyle uçuşlara bir süre ara verildi.

Ülkede Lyon ve Marsilya başta olmak üzere çok sayıda kentte aşırı yağışlar nedeniyle sel meydana geldi.

Adada 8 bin 800 eve elektrik verilemiyor

Meteoroloji uzmanları Korsika Adası'nda etkili olan rüzgarların, 4 şiddetinde bir kasırgaya denk olduğunu bildirdi.

Meteo-France, şiddetli rüzgar ve yağışın geçmesinin ardından adadaki turuncu alarmı tekrar devreye soktu.

Korsika adasına gelen İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, burada basına yaptığı açıklamada, adada meydana gelen meteoroloji olayları sebebiyle ölen sayısının 6, yaralananların sayısının ise 4'ü ağır olmak üzere 20 olduğunu bildirdi.

Darmanin, ağır yaralıların hayati tehlikesi ve açıkladığı bilançonun geçici olduğunu belirterek adada kayıp olarak ilan edilen kişilerin büyük kısmının bulunduğunu söyledi.

Başbakan Elisabeth Borne, Twitter'dan adadaki duruma atıfta bulunarak bakanlıklar arası kriz birimini faaliyete geçirdiğini duyurdu.

Ulusal basın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bulunduğu Berganson Kalesi'nden katıldığı ve yönettiği bakanlıklar arası kriz biriminin toplantısından ilk kareleri paylaştı.

Macron, Korsikalılara desteğini dile getirdi.

Corse-du-Sud Valiliği, vilayetteki tüm kamp alanlarının tahliyesini talep eden karar aldı.

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