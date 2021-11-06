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Sierra Leone'de yakıt tankeri patladı: 99 kişi hayatını kaybetti

Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da bir yakıt tankerinin patlaması sonucu 99 kişi yaşamını yitirdi.

06 Kasım 2021 Cumartesi 15:45
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Sierra Leone'de yakıt tankeri patladı: 99 kişi hayatını kaybetti
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Afrika’nın batısında yer alan Sierra Leone’de yakıt tankerinin patlaması sonucu 99 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Başkent Freetown'un doğusundaki Wellington bölgesinde yakıt tankeriyle başka bir aracın çarpışması sonucu patlama meydana geldi.

Bölgedeki Connaught Hastanesi'nden morg personeli Foday Musa, yaptığı açıklamada, şimdiye kadar 99 cesedin getirildiğini belirtti.

Musa, yaklaşık 30 kişinin de ciddi şekilde yaralandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı göndererek hükümetin yaşamını yitirenlerin ailelerine her türlü desteği vereceğini kaydetti. 

Son Güncelleme: 07.11.2021 01:03
Anahtar Kelimeler:
Sierra LeoneYakıt Tankeri
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