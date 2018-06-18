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Sığınmacı mutabakatı AB'ye yasa dışı göçü yüzde 97 azalttı

Avrupa İltica Destek Ajansından (EASO), Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında 2016'da imzalanan sığınmacı mutabakatının, AB'ye yönelik yasa dışı göçü yüzde 97 azalttığı açıklandı.

18 Haziran 2018 Pazartesi 22:56
Sığınmacı mutabakatı AB'ye yasa dışı göçü yüzde 97 azalttı

EASO tarafından yayımlanan "2017 AB İltica Durumu Yıllık Raporu"nda, AB'ye iltica başvuruları ve sığınmacı akını hakkında bilgi verildi. 

Göç baskısının, AB'nin dış sınırlarında azalmasına rağmen genel olarak hala yüksek olduğu aktarılan raporda, özellikle Batı Akdeniz rotasından gelen sığınmacı sayısında daha önce görülmemiş düzeyde artış olduğu kaydedildi.

İLTİCA BAŞVURULARI YÜZDE 44 AZALDI

Rapora göre, AB'ye 2017 yılında yapılan iltica başvuruları 2016'ya göre yüzde 44 düştü. AB ülkelerine 2016'da 1,3 milyon kişi iltica başvurusu yaparken, 2017'de bu sayı 728 bin 470'e geriledi. 

Bu yılın ilk aylarında ise 2017 ve 2016 yıllarına kıyasla iltica başvuru sayısının ayda ortalama 50 bin kişiyle sabitlendiği belirtildi. 

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İltica başvurusu yapan sığınmacıların yoğunluklu olarak Suriye (yüzde 15), Irak (yüzde 7), Afganistan'dan (yüzde 7) olduğu kaydedilen raporda, bu ülkeleri Nijerya, Pakistan ve Eritre'nin takip ettiği ifade edildi.

En fazla sığınmacı kabul eden ülkelerin ise sırasıyla Almanya, İtalya, Fransa, Yunanistan ve İngiltere olduğu belirtilen raporda, AB'ye yapılan iltica başvurularının dörtte üçünün bu beş ülkeye yapıldığı açıklandı. 

Diğer yandan, AB'ye 2017 yılında 37 bin 715 refakatsiz çocuk sığınmacının iltica talebinde bulunduğu, bu sayının 2016 yılına göre yüzde 50 daha düşük olduğu bildirildi. 

TÜRKİYE-AB SIĞINMACI MUTABAKATININ BAŞARISI TEYİT EDİLDİ

Raporda, Türkiye ve AB arasında 2016'da imzalanan sığınmacı mutabakatının önemli sonuçlar vermeye devam ettiği ve Ege Denizi'nde hayatını kaybeden sığınmacı sayısının ciddi bir şekilde düşürdüğü vurgulandı. 

Mutabakatın imzalanmasının ardından Doğu Akdeniz rotasından gelen yasa dışı sığınmacı sayısının yüzde 97 azaldığı bildirildi.  

Bu çerçevede AB Komisyonu'nun mutabakat kapsamında taahhüt ettiği 3 milyar avroluk desteğin ilk kısmının 2017 sonu itibarıyla sözleşmelerle bağlandığı, mart ayında ise ikinci 3 milyar avroluk ek kaynağın harekete geçirilmesi için teklif yapıldığı anımsatıldı.

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