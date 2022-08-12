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Silahlı saldırı sonucu 11 kişi öldü, 6 kişi yaralandı...

Son dakika haberine göre Korkunç olay Karadağ'da yaşandı. Silahlı saldırganın etrafa ateş açması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 1'i polis 6 kişi yaralandı.

12 Ağustos 2022 Cuma 20:58
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Silahlı saldırı sonucu 11 kişi öldü, 6 kişi yaralandı...


Karadağ'da silahlı bir kişinin yoldan geçenlere tabancayla ateş açması sonucu en az on bir kişi hayatını kaybetti.

Karadağ Devlet Televizyonu, eski başkent Cetinje'de düzenlenen saldırıda biri polis memuru olmak üzere altı kişinin yaralandığını bildirdi.

Edinilen bilgiye göre olayda hayatını kaybedenler arasında çocukların da olduğu belirtildi.

34 yaşındaki saldırgan polis tarafından vurularak öldürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son Güncelleme: 12.08.2022 21:03
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