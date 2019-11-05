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Şili'de 6 büyüklüğünde deprem

Güney Amerika ülkesi Şili'de 6 büyüklüğünde depremle sallandı

05 Kasım 2019 Salı 11:06
Şili'de 6 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, Güney Amerika ülkesi Şili'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini, depremin merkez üssünün, Illapel'in 28 kilometre güneybatısı olduğunu açıkladı. Depremin 49 kilometre derinlikte meydana geldiği, başkent Santiago ve diğer şehirlerde de hissedildiği belirtildi. Depremde, can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı. "Ateş Çemberi" olarak anılan bölgede yer alan ve dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Şili'de, 2010'da meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki deprem ve tsunamide 500'den fazla kişi ölmüş, 220 bin ev yıkılmıştı.

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ŞiliDepremHaberGündem
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