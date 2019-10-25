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Şili'de şiddet tırmanıyor! Ölü sayısı 18'e yükseldi

Şili'de ulaşım ücretlerine yapılan zam nedeniyle ülke geneline yayılan protesto hareketlerinde yaşanan olaylarda ilk belirlemelere göre 18 kişi yaşamını yitirirken, 150'den fazla kişi yaralandı. 6 gündür gece sokağa sokağa çıkma yasağının uygulandığı ülkede bir Türk iş insanının kamerasına yansıyan görüntülerde, eylemcilerin bir otomobili ateşe verdikleri, akaryakıt istasyonundaki marketi ve sokak arasındaki bir dükkanı yağmaladıkları görüldü.

25 Ekim 2019 Cuma 09:41
Şili'de şiddet tırmanıyor! Ölü sayısı 18'e yükseldi

Şili’de geçtiğimiz günlerde ulaşım ücretlerine yapılan zam, halkın tepkisine dönüştü. Özellikle başkent Santiago´da sokağa çıkan binlerce kişi, protestolarını şiddetli bir şekilde sürdürürken, otobüs ve otomobilleri ateşe verdi ve birçok bölgede marketlerde yağmalama olayları yaşandı.

Hükümet tarafından ülke genelinde 6 gündür gece saat 22.00’den sabah 04.00’e kadar ugulanan sokağa çıkma yasağına rağmen, protestocular eylemlerini sürdürdü. Ülke geneline yayılan olayları bastırabilmek için güvenlik güçleri, protestoculara  plastik mermi, tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti. Yaşanan olaylarda yetkililer 18 kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken, 150’den fazla kişinin yaralandığını belirtti.

DHA

Başkent Santiago, ülkede protestoların en şiddetli yaşandığı kent oldu. Binlerce protestocu sokağa çıkarken, bazı gruplar ise yağmalama olaylarına karıştı. Bazı marketler protestocular tarafından yağmalanırken, olaylar sırasında kamu mallarına zarar verildi, birçok otobüs ve araç kundaklandı.

Olayların en şiddetli yaşandığı başkent, Santiago´da yaşayan Türk iş insanı Yusufcan Sarıkaya´nın kamerasına yansıyan görüntülerde, eylemcilerin bir akaryakıt istasyonundaki marketi ve sokak arasındaki bir dükkanı yağmaladıkları, yine sokakta bulunan bir otomobili ateşe verdikleri görüldü. Şili Kızılayı´nın ise güvenlik güçleri tarafından plastik mermiyle vurularak yaralanan eylemcilere müdahale ettikleri görüldü.

DHA

“SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UZAYABİLİR”

Şili hükümetine yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre şiddet eylemleri ve yağmalamalar artması nedeniyle sokağa çıkma yasağının uzayabileceği öğrenildi.

DHA

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